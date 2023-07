Valérie Bertinelli révèle le choix de style qui la fait se sentir « vieillie »

Valérie Bertinelli, 63 ans, a admis que doubler ses lunettes lui donnait l’impression de « vieillir ».

La célèbre chef a partagé une vidéo d’elle-même portant une paire de lunettes tout en portant une autre paire sur le dessus de sa tête.

« Je suis assis devant l’ordinateur et j’ai mes lunettes d’ordinateur, mais je lisais mon livre plus tôt, alors j’ai juste mis ces lunettes », a expliqué Bertinelli dans la vidéo.

« Et je me demande juste si quelqu’un d’autre est aussi vieux que moi ! » plaisanta-t-elle. « Quelqu’un d’autre? » Bertinelli a sous-titré la vidéo partagée sur Instagram.

Les fans se sont joints aux commentaires montrant qu’ils peuvent s’identifier.

« Que diriez-vous de celui-ci… porter vos lunettes et crier à n’importe qui dans la maison » avez-vous vu mes lunettes? « », A écrit un utilisateur.

« J’ai 2 paires sur la tête en ce moment !!!!! Lmfaooooo », a commenté un autre utilisateur.

« Je le fais tout le temps ! Une paire sur ma tête et une sur mon visage, puis continuez à vous promener et demandez si quelqu’un a vu mes lunettes », a commenté quelqu’un d’autre.

« Parfois, j’ai aussi des lunettes de soleil dans le mélange », a noté un autre.

Bertinelli a récemment évoqué le choix de ne pas prendre de Botox après que quelqu’un ait laissé un commentaire sarcastique sur une vidéo partagée sur TikTok.

« Je sais que tu ne voulais pas dire ça comme un compliment, mais parlons-en, d’accord ? a déclaré Bertinelli dans une vidéo partagée dimanche. « J’ai essayé le Botox. Je vais essayer de trouver une image de pourquoi je l’ai détesté. »

« Comme vous pouvez le voir sur cette photo, ça ne me ressemble pas », a-t-elle déclaré, alors qu’une photo apparaissait à l’écran. « Cela a un peu changé la forme de mes sourcils. Et ce que je pensais que cela allait faire, c’était m’aider avec mes yeux génétiquement gonflés. Ils m’ont toujours ennuyé. J’ai toujours voulu ces yeux enfoncés. Je ne les ai pas. Je ne les aurai jamais. Alors, vivez avec ça. »

Elle a poursuivi en expliquant pourquoi cela la dérangeait que la femme essaie de lui « faire honte ».

« C’est pourquoi je voulais parler de votre commentaire », a-t-elle déclaré. « Parce que tu essaies de me faire honte, et tu es une femme. Par exemple, qu’est-ce qui t’a poussé à essayer de me faire honte ? Et je ne suis pas la première personne à essayer d’avoir honte sur TikTok ou Instagram ou n’importe où. Donc, nous sommes des femmes. Nous devons nous serrer les coudes, d’accord ?

Bertnelli a ajouté : « Certaines personnes peuvent faire du Botox, ça a l’air incroyable sur elles. Je n’en fais pas partie, malheureusement, sinon j’aurais continué à le faire. Mais heureusement, ça s’est estompé. Je ne pouvais pas attendre que ça s’estompe. »

