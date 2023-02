Valérie Bertinelli révèle comment elle a été « moquée sans pitié » pour son poids

Son pantalon était fait pour marcher ! Valérie Bertinelli, fraîchement divorcée, est fière de porter une paire de pantalons spécifique dont elle était auparavant « moquée sans pitié » pour avoir enfilé.

Dans une révélation franche de son histoire Instagram, l’actrice “Un jour à la fois” a dit à ses abonnés lors d’une promenade : “Je rigole parce que j’ai eu une petite ecchymose cachée qui s’est activée aujourd’hui”, faisant référence à un traumatisme enduré.

“Vous pouvez probablement les entendre parce que mon pantalon se frotte et ça fait ce son particulier”, a-t-elle dit à propos du léger bruit.

“Ce sont ces pantalons particuliers. Et j’ai arrêté de les porter parce qu’on m’a dit, on m’a moqué sans pitié, vous savez, ‘Je suis trop paresseux pour faire quoi que ce soit à ce sujet, ils ne se frotteraient pas si vous….’ De toute façon, ça n’a plus d’importance maintenant parce que c’est du passé.”

“Les ecchymoses cachées sont quelque chose que les abus émotionnels, verbaux et mentaux vous font que les gens ne peuvent pas voir. Mais nous les gérons tous les jours, quand ils sont activés”, a-t-elle partagé à propos de ce moment précis.

“Je suis tellement reconnaissante que le travail que je fais sur la guérison fonctionne. Donc ça me fait rire maintenant. J’ai rangé ce pantalon pour toujours, j’ai même changé la façon dont je marchais avec. Alors maintenant, je peux le porter , écoutez ce son, et c’est le son de la liberté, pour moi”, a-t-elle expliqué avec joie.

Bien que Bertinelli n’ait pas nommé la personne qui “s’est moquée d’elle sans pitié”, elle a été franche dans le passé au sujet de sa relation précédente avec son ex-mari Tom Vitale, et a partagé son enthousiasme depuis qu’elle a divorcé.

Bertinelli a également évoqué le fait d’être traité de “gros et paresseux”.

Dans sa vidéo, elle a dit qu’elle hésitait à partager cette histoire parce que certains de ses abonnés lui disaient “Oh mon dieu, laisse tomber. Passe à autre chose.”

En réponse à cela, elle a dit “Cela s’appelle passer à autre chose. C’est ce qu’on appelle la guérison.”

“Et à tous ceux d’entre vous qui peuvent s’identifier à cela et se sentir vus : bienvenue. Je ne suis qu’une autre partie de votre tribu”, a-t-elle déclaré aux auditeurs.

Bertinelli a récemment révélé qu’en raison de Dry January, où elle a choisi de ne pas boire d’alcool, elle peut non seulement rentrer dans des jeans qui étaient autrefois trop serrés, mais est également prête à laisser tomber une taille de pantalon.