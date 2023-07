Valérie Bertinelli répond au critique qui a dit qu’elle avait eu du Botox: « Vous essayez de me faire honte »

Valérie Bertinelli répond à un utilisateur des médias sociaux qui a commenté son apparence.

Dans des vidéos partagées sur Instagram et TikTok dimanche, un utilisateur des médias sociaux a écrit : « Le Botox a fière allure ». Bertinelli n’a pas pris cela comme un gentil commentaire et a dédié une vidéo pour partager son expérience avec le Botox.

« Je sais que tu ne voulais pas dire ça comme un compliment, mais parlons-en, d’accord ? Bertinelli a commencé la vidéo franche. « J’ai essayé le Botox. »

Elle a poursuivi : « Je vais essayer de trouver une photo de la raison pour laquelle je détestais ça. » Bertinelli a ensuite récupéré une photo d’elle d’il y a six ans.

« Comme vous pouvez le voir sur cette photo, ça ne me ressemble pas », a-t-elle poursuivi. « Cela a un peu changé la forme de mes sourcils. Et ce que je pensais que cela allait faire, c’était m’aider avec mes yeux génétiquement gonflés. Ils m’ont toujours ennuyé. J’ai toujours voulu ces yeux enfoncés. Don ‘ Je ne les ai pas. Je ne les aurai jamais. Alors, il suffit de vivre avec.

La star de Food Network a ajouté qu’elle n’avait pas consommé d’alcool « essentiellement toute l’année », car elle pensait que cela lui faisait gonfler les yeux. « J’ai toujours les yeux gonflés », a précisé Bertinelli.

L’actrice de « Hot in Cleveland » est ensuite entrée dans le vif du sujet derrière sa réalisation d’une vidéo pour répondre à un seul commentaire.

« C’est pourquoi je voulais parler de votre commentaire », a déclaré Bertinelli. « Parce que tu essaies de me faire honte, et tu es une femme. Par exemple, qu’est-ce qui t’a poussé à essayer de me faire honte? Et je ne suis pas la première personne à essayer d’être honteuse sur TikTok ou Instagram ou n’importe quel endroit.

« Donc, nous sommes des femmes. Nous devons nous serrer les coudes, d’accord ? Ne faites pas honte à quelqu’un s’il veut faire quelque chose, n’importe quoi, pour se sentir mieux alors qu’il sort dans ce monde insensé et fou, d’accord ? «

Elle a poursuivi : « Certaines personnes peuvent faire du Botox, ça a l’air incroyable sur elles. Je n’en fais pas partie, malheureusement, sinon j’aurais continué à le faire. Mais heureusement, ça s’est estompé. J’avais hâte que ça s’estompe. «

Bertinelli a ajouté que dans sa vidéo TikTok, elle utilisait un filtre qui floutait un peu sa peau. En retirant le filtre, elle a dit: « Cela adoucit en quelque sorte tout, y compris mes cernes. Je dors bien, je dors mal. »

Elle a dit qu’elle avait pris des suppléments, notamment du magnésium et de la mélatonine, pour favoriser une bonne nuit de repos. Bien qu’elle ait bien dormi la nuit précédant sa vidéo, Bertinelli a tout de même déclaré qu’elle s’était réveillée avec des cernes sous les yeux.

« La génétique! » Bertinelli a expliqué. « Alors, ne faisons pas honte aux gens. Nous sommes tous dans le même bateau !

Dans la légende de son message, Bertinelli a également souligné qu’il ne fallait pas « faire honte au commentateur »: « Parlons-en tous et SOYONS GENTILS. »