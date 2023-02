Valérie Bertinelli réfléchit au fait d’être qualifiée de “grosse et paresseuse” à travers des textes au milieu de la guérison d’un divorce

Valérie Bertinelli sort de son passé toxique.

La star de Food Network continue de partager son parcours de guérison avec ses fans via les réseaux sociaux au milieu de sa séparation du planificateur financier et ex-mari Tom Vitale.

Bertinelli a révélé que son ingrédient secret du bonheur comprenait la journalisation, la thérapie et l’humour.

L’actrice s’est rendue sur son Instagram mardi pour publier une vidéo de sa synchronisation labiale avec un son tendance.

VALERIE BERTINELLI ANNONCE QU’ELLE SERA SÈCHE EN JANVIER POUR “DEUX RAISONS”

« Oh mon Dieu, oh mon Dieu, pourquoi as-tu fait ça ? Bertinelli a déclaré dans la vidéo avec une légende à l’écran qui disait: “Pourquoi les avez-vous laissés rester après avoir trouvé les textes?”

La caméra passe sur Bertinelli vu de l’autre côté et se murmure : « Je ne sais pas ».

Bien qu’il ne soit pas clair à quels SMS elle fait référence, la femme de 62 ans a partagé lundi via son histoire Instagram qu’elle avait découvert des SMS traumatisants sur son téléphone dans le passé.

MATTHEW PERRY RÉVÈLE QU’IL A BAISÉ LA FEMME D’EDDIE VAN HALEN, VALERIE BERTINELLI, PENDANT QUE ROCKER ÉTAIT ” PASSÉ ” ivre

Bertinelli se souvient avoir été traité de “gros et paresseux” et crié constamment.

“On m’a crié dessus tant de fois et on m’a dit à quel point je suis grosse et paresseuse”, a-t-elle avoué.

“Je me rends compte… c’était quelqu’un qui projetait sur moi tout ce qu’il avait besoin de projeter sur moi, mais ma part dans tout cela était d’y croire, et je n’y crois plus. Mais cela n’empêche toujours pas les sentiments de venir et le mal.”

Les commentaires de la gagnante du Golden Globe interviennent alors qu’elle finalisait son divorce avec son ex-mari Vitale.

En novembre 2022, Bertinelli a publié une vidéo montrant à quel point elle était soulagée de se séparer de Vitale.

“… Le 22/11/22, je suis officiellement divorcé… Heureusement divorcé. Mon Dieu. Enfin. C’est enfin fini. OUI !” elle a exprimé.

Avant Vitale, Bertinelli était marié au défunt rockeur Eddie Van Halen de 1981 à 2007, bien qu’ils se soient séparés en 2001. Wolfgang “Woflie” Van Halen est le fils d’Eddie Van Halen et Bertinelli.

VALERIE BERTINELLI PARTAGE UNE VIDÉO DE SURVEILLANCE “EFFRAYANTE” DES CAMBRIOLEURS POTENTIELS À L’EXTÉRIEUR DE SA MAISON

Pendant ce temps, dans sa dernière vidéo Instagram, elle a détaillé ce qu’elle ressentait après avoir fini de participer à Dry January.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Bertinelli a été franc sur l’abandon de l’alcool pendant 31 jours et a partagé une mise à jour avec ses fans dans sa dernière publication sur les réseaux sociaux.

“Joyeux dernier jour de janvier sec. Nous sommes le 31 janvier, vous savez quoi ?… Je ne boirai pas non plus demain… Je prendrai peut-être un cocktail samedi parce que j’ai un rendez-vous à dîner, mais à part ça, non , je pense que je vais continuer pendant un petit moment. Et vous ?”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La star de “Hot in Cleveland” a continué à s’ouvrir à ses fans et a admis que l’interaction qu’elle a eue l’a aidée dans son cheminement vers la guérison. Bertinelli espère que sa prise de parole aidera d’autres personnes à trouver le bonheur qui font face à des défis similaires.