Valerie Bertinelli réagit apparemment à l’histoire de Matthew Perry avec la chanson de Taylor Swift: “Je suis le problème”

Valerie Bertinelli semble répondre à la récente confession de Matthew Perry selon laquelle les deux ont eu une “séance de maquillage” alors qu’elle était encore mariée à feu Eddie Van Halen.

Bertinelli s’est rendu sur TikTok mercredi et a mis en ligne une vidéo d’elle souriant et saluant alors que “Anti-Hero” de Taylor Swift jouait en arrière-plan.

“C’est moi, salut. Je suis le problème, c’est moi”, chante Swift sur le nouveau morceau.

Bertinelli a légendé la vidéo: “Quelqu’un d’autre se conduit mal dans la vingtaine et au début de la trentaine? Êtes-vous mortifié?”

Après avoir apparemment répondu aux aveux de Perry, Bertinelli, 62 ans, a été vu quittant la maison d’un ami jeudi. L’actrice a porté un look décontracté, associant un t-shirt graphique à un pantalon noir et des chaussures de course alors qu’elle tenait un petit sac à main noir.

Dans ses mémoires à venir, “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, Perry a révélé que lui et sa co-star de “Sydney” avaient eu une “longue séance de maquillage élaborée” tandis que son mari, Eddie Van Halen, était “passé out” à côté d’eux.

“Je suis tombé follement amoureux de Valérie Bertinelli, qui était clairement dans un mariage difficile. … Mon béguin était écrasant; non seulement elle était hors de ma ligue, mais elle était également mariée à l’une des rock stars les plus célèbres de la planète , Eddie Van Halen”, a écrit Perry, dans des extraits obtenus par Page Six.

Perry a ensuite détaillé comment il avait profité de l’occasion pour faire bouger Bertinelli une fois que son mari, Eddie Van Halen, “s’était évanoui”.

“Il était clair qu’Eddie avait apprécié les fruits de la vigne un peu trop fort, une fois de plus, et finalement il s’est évanoui, à moins de dix pieds de nous”, aurait-il écrit.

Perry a vu ce moment particulier comme parfait pour exprimer ses sentiments pour Bertinelli, en écrivant : « C’était ma chance ! , séance de maquillage élaborée. C’était en train de se produire – peut-être qu’elle ressentait la même chose que moi.”

Perry dit qu’il a dit à Bertinelli à ce moment-là qu’il “avait pensé à faire ça depuis longtemps, et elle l’avait dit tout de suite.”

Cependant, le lendemain au travail, les choses se sont déroulées comme d’habitude et Bertinelli a écrasé Perry en agissant comme si de rien n’était. Le spectacle de courte durée a été rapidement annulé, ce qui a soulagé Perry, qui n’a plus eu à voir Bertinelli.

Bertinelli et Eddie Van Halen ont mis fin à leur mariage en 2001. Ils partagent un fils, Wolf Van Halen, ensemble.

Le musicien légendaire est décédé en octobre 2020 à l’âge de 65 ans après une bataille contre le cancer.

Les mémoires de Perry s’adressent à plusieurs célébrités par leur nom, y compris une date de groupe qu’il a eue avec Cameron Diaz. La star de “Friends” dit que Diaz l’a “accidentellement” frappé au visage pendant leur soirée ensemble.

Perry a également mentionné qu’il avait dû s’éloigner de “Don’t Look Up” de Leonardo DiCaprio et Meryl Streep après qu’une alerte médicale “ait arrêté” son cœur pendant cinq minutes.

La star a fait la promotion de son prochain livre au cours des dernières semaines. Dans une interview accordée au New York Times dimanche, il a révélé qu’il avait passé 9 millions de dollars essayant de devenir sobre . Perry a parlé de sa bataille de plusieurs décennies contre l’alcool et la drogue dans ses premiers mémoires.

“Friends, Lovers and the Big Terrible Thing” devrait sortir le 1er novembre.

Caroline Thayer de Fox News Digital a contribué à ce rapport.