Valérie Bertinelli parle de guérison du « narcissique » : « Nous ne tolérerons plus ce comportement »

Valérie Bertinelli partage de sages conseils sur son Instagram.

L’actrice a posté une vidéo d’elle marchant et parlant à la caméra, discutant de son rétablissement après avoir traité avec “le narcissique”.

“Parlons rapidement du narcissique”, a-t-elle déclaré. Elle n’a pas précisé à qui elle faisait référence. “Parce qu’il ne s’agit pas d’eux. Il s’agit de nous. Il s’agit de notre guérison. Il s’agit de découvrir qui nous a fait tolérer l’intolérable.

“Ce voyage, le cadeau qu’ils nous ont fait, je suppose que vous pourriez dire, c’est qu’il nous a ouvert les yeux sur la raison pour laquelle nous nous laissions traiter de cette façon. Donc, peu importe qui est le narcissique. Ce qui compte, c’est que vous et Je suis maintenant dans un voyage de guérison incroyable, et toute une vie s’est ouverte pour nous parce que nous ne tolérerons plus ce comportement.”

La star de Food Network a également décrit à quel point un comportement narcissique peut être “épuisé” et qu’il peut donner l’impression qu’il “devient fou”.

Elle a conclu la vidéo en disant: “Oui, c’est difficile et oui, c’est difficile, mais c’est là que la guérison intervient et ils ne sont rien. Devenez simplement indifférents à eux. Vous ne les aimez pas, vous ne les détestez pas. , tu t’en fous. Mais tu tiens à toi. C’est la chose la plus importante parce que nous comptons. Vous comptez.”

Bertinelli a finalisé son divorce avec son deuxième mari Tom Vitale en novembre 2022.

Elle a partagé la nouvelle sur ses réseaux sociaux à l’époque en disant : “Divorcé avec bonheur. Mon Dieu. Enfin. C’est enfin fini. OUI !”

Plus tôt ce mois-ci, Bertinelli a partagé sur ses réseaux sociaux qu’elle avait trouvé des messages texte cruels passés sur son téléphone et a révélé qu’elle était fréquemment criée.

“On m’a crié dessus tant de fois et on m’a dit à quel point je suis grosse et paresseuse”, a-t-elle avoué.

“Je me rends compte… que quelqu’un projetait sur moi tout ce qu’il avait besoin de projeter sur moi, mais ma part dans tout cela était d’y croire, et je n’y crois plus. Mais cela n’empêche toujours pas les sentiments de venir et le mal.”

Bertinelli n’a pas précisé qui a crié et insulté dans aucun de ses messages.

Une grande partie de son activité sur les réseaux sociaux depuis le divorce a été axée sur la positivité.

Le jour du Nouvel An, la star de “The Hot in Cleveland” a partagé une photo avec la légende : “Ce jour de l’an 2023 est le premier jour du reste de ma vie ! Je vous souhaite à tous beaucoup de joie et de bonheur et la gentillesse que vous réclamez. Tout est à vous. Saisissez-le !”

Avant Vitale, Bertinelli était marié à feu Eddie Van Halen de 1981 à 2007. Ils partagent un fils – Wolfgang “Wolfie” Van Halen.

L’actrice a également partagé des nouvelles sur la perte de poids cette semaine, affirmant qu’elle avait perdu une taille de jean en participant à Dry January, au cours duquel elle n’avait pas bu d’alcool tout le mois.

Dans une vidéo précédente, elle a expliqué qu’elle voulait réduire sa consommation d’alcool pour éviter les envies de sucre et réduire le stress, en disant : “Je veux calmer le cortisol dans mon corps qui fait rage depuis cinq ou six ans. J’ai été en mode combat, fuite, gel, faon. Et je veux me reposer et digérer. “