Valerie Bertinelli et son fils Wolfgang rendent hommage au défunt rockeur Eddie Van Halen pour son anniversaire

Valérie Bertinelli et son fils ont rendu hommage à feu Eddie Van Halen à l’occasion de ce qui aurait été son 67e anniversaire mercredi.

L’actrice, 61 ans, et Wolfgang, 30 ans, ont chacun posté en l’honneur d’Eddie, qui décédé en 2020 à 65 ans. Bertinelli a opté pour une photo de retour de son ex-mari ne portant rien d’autre qu’un short, des cheveux mouillés et un sourire narquois sur le visage. Elle a simplement légendé la photo avec un emoji au cœur blanc.

Wolfgang a décidé de partager une photo datant de 1995, le montrant avec son père assis sur une cage d’escalier extérieure. Eddie porte des pointes givrées et une barbichette, une chemise blanche à manches longues et un jean, tandis que le petit Wolfgang porte un gilet à carreaux sur un bouton blanc.

« Joyeux anniversaire, papa. Je t’aime et tu me manques plus que tu ne pourrais jamais le savoir », a tweeté Wolfgang.

Eddie est mort après une bataille contre le cancer. « Je n’arrive pas à croire que je doive écrire cela, mais mon père, Edward Lodewijk Van Halen, a perdu ce matin sa longue et ardue bataille contre le cancer », a confirmé son fils sur Twitter en octobre 2020. « Il était le meilleur père que je ne pourrais jamais demander. Chaque moment que j’ai partagé avec lui sur scène et hors scène était un cadeau « , a poursuivi Wolf. « Mon cœur est brisé et je ne pense pas que je me remettrai complètement de cette perte. »

Bertinelli a depuis prononcé de nombreuses fois l’éloge de son ex-mari et a depuis partagé son histoire dans un nouveau mémoire intitulé « Assez déjà : apprendre à aimer la façon dont je suis aujourd’hui », qui a été publié le 18 janvier.

La star de Food Network a récemment déclaré Yahoo Entertainment Série de livres de célébrités « Under the Covers » qu’elle était aux côtés du guitariste tous les jours à l’hôpital avec leur fils Wolfgang.

« Certains des derniers mots que je lui ai dits [are], vous savez, ‘Peut-être la prochaine fois. Peut-être que nous réussirons la prochaine fois », a déclaré Bertinelli. « Et je crois vraiment que ce n’est pas la première fois ni que ce ne sera la dernière fois que je passe ma vie avec lui.

Le couple s’est marié de 1981 à 2007. Alors que les ex se sont remariés avec d’autres conjoints au cours des dernières années, leur lien a duré. Et c’est sur leur relation amoureuse qu’Eddie s’est appuyé alors qu’il faisait face à sa plus grande bataille.

Selon un extrait précédemment publié par magazine people , c’était le jour de Thanksgiving 2019 lorsque Van Halen s’est arrêté chez Bertinelli et a demandé à lui parler en privé. Après avoir trouvé un endroit tranquille dans la voiture d’un ami, il lui a donné un petit sac contenant un lingot d’or de la taille d’un pendentif. Il l’a acheté alors qu’il recevait des traitements contre le cancer en Allemagne.

« J’espère que vous ne pensez pas que c’est bizarre, vous savez, que j’aie acheté ce cadeau à mon ex-femme et que je n’ai rien offert à ma femme », lui a-t-il dit les larmes aux yeux. « Je t’aime juste. »

Bertinelli a écrit que c’était la manière de Van Halen de lui montrer à quel point il était désolé pour tout.

S’adressant à Hoda Kotb le jour de la sortie de son livre, une Bertinelli émue a expliqué qu’elle n’avait pas l’intention d’écrire sur son chagrin. Cependant, une fois qu’elle a commencé à mettre la plume sur papier, elle a réalisé à quel point c’était vital pour l’histoire de sa vie.

