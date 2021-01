En octobre, Valérie a confirmé la mort d’Eddie et lui a rendu hommage sur Instagram. «Il y a 40 ans, ma vie a changé à jamais quand je vous ai rencontré», avait-elle partagé à l’époque. « Vous m’avez donné la seule vraie lumière dans ma vie, notre fils, Wolfgang. »

«Grâce à tous vos traitements difficiles contre le cancer du poumon, vous avez gardé votre magnifique esprit et ce sourire espiègle», a-t-elle poursuivi. «Je suis tellement reconnaissant à Wolfie et j’ai pu te tenir dans tes derniers moments. Je te verrai dans notre prochaine vie mon amour.

Wolfgang a également honoré son défunt père avec un message réconfortant.

«Je ne peux pas croire que je dois écrire ça, mais mon père, Edward Lodewijk Van Halen, a perdu ce matin sa longue et ardue bataille contre le cancer », a-t-il écrit sur Instagram. « C’était le meilleur père que je puisse jamais demander. Chaque moment que j’ai partagé avec lui sur scène et en dehors était un cadeau. Mon cœur est brisé et je ne pense pas que je me remettrai jamais complètement de cette perte. J’adore vous tellement, Pop. «

Selon TMZ, qui a annoncé la mort d’Eddie pour la première fois, la légende du rock est décédée avec sa femme, Janie Liszewski, De son coté. Le point de vente a rapporté le frère d’Eddie, Alex Van Halen, et son fils étaient également à proximité.