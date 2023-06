Valérie Bertinelli donne une mise à jour intime sur la vie amoureuse et la perte de poids après un méchant divorce

Valérie Bertinelli n’est pas du genre à se retenir.

Pourtant, cela a été un peu surprenant de voir à quel point elle était ouverte sur sa vie amoureuse et sa santé mentale dans une série de nouveaux messages qu’elle a partagés sur Instagram au cours du week-end.

Le dernier message, partagé tard hier soir, est une vidéo qu’elle a sous-titrée avec juste un emoji riant. Dans le texte qu’elle a ajouté à la vidéo, elle a écrit : « Quand quelqu’un me demande si je vais recommencer à sortir ensemble bientôt… »

Elle a fait une grimace, a commencé à rire, puis a synchronisé les lèvres avec une piste audio, « Ouais, f— non. »

COMMENT VALERIE BERTINELLI A RÉCUPÉRÉ SA VIE APRÈS UN DIVORCE « MÉCHANT »: « JE SUIS LIBRE »

C’est la dernière d’une longue série de références qu’elle a apparemment faites à propos de son ex-mari Tom Vitale. Les deux ont été ensemble pendant plusieurs années avant de divorcer officiellement en novembre dernier, et elle a clairement indiqué que la fin n’était pas heureuse.

Dans le passé, elle a fait allusion à une mauvaise relation, en disant des choses comme : « On m’a crié dessus tellement de fois et on m’a dit à quel point je suis grosse et paresseuse. » Elle a également qualifié Vitale de « la narcissique » et elle a fait de nombreux commentaires sur la façon dont elle serait heureuse de passer le reste de sa vie seule.

VALERIE BERTINELLI ADMET ‘ÇA A ÉTÉ BRUT’ DEPUIS LA MORT DE L’EX EDDIE VAN HALEN

Dans une interview d’octobre sur le podcast « Out Comes The Sun », Bertinelli a partagé son point de vue sur la recherche des aspects positifs d’une expérience douloureuse.

« Je pense que parce que ce divorce était si méchant, et ça m’a vraiment mis à genoux, mais je considère cela comme un cadeau parce que j’apprends tellement sur moi-même grâce à cela », a-t-elle déclaré.

Dans une vidéo qu’elle a partagée samedi, elle a révélé qu’elle avait baissé d’une taille de pantalon – plus tôt cette année, elle a partagé qu’elle avait baissé d’une taille à l’époque après avoir fait Dry January, une tradition dans laquelle les gens commencent le nouveau année sabbatique sans boire d’alcool pendant un mois.

« En novembre », a-t-elle expliqué, « j’ai vraiment commencé à me concentrer sur ma santé émotionnelle et mentale. Les mots durs et les abus ne peuvent jamais être entendus et retirés, mais voici le problème, je ne les aurais pas pris et crus en eux. en premier lieu, si je ne m’étais pas d’abord dit des mots durs et méchants. »

Sa légende a poursuivi: « Grâce à la thérapie, à la journalisation, à la méditation et à une multitude de choses dont vous m’avez regardé parler sur mon flux l’année dernière, j’ai commencé à me soucier davantage de moi et à me soucier de la façon dont je me traitais davantage, ce qui m’a amené à également me soucier à propos de la nutrition que j’apporte à mon corps. Je ne me soucie pas tant des calories que de ce qu’elles contiennent ? Est-ce que j’obtiens suffisamment de fibres ? Est-ce que j’obtiens suffisamment de protéines ? Est-ce que j’obtiens suffisamment de vitamines, naturellement, dans mon alimentation ? Est-ce que je bois aussi Qu’est-ce qui me fait me sentir mieux. Qu’est-ce qui fait que mon corps se sent mieux ? »

« Le mot clé, SE SENTIR mieux », a-t-elle souligné. « Je suis aussi allé au sec en janvier. Et je prévois de le refaire en juillet. J’ai réduit de façon exponentielle ma consommation d’alcool et je suis sûr que cela m’a aidé à libérer le poids que je portais pour me protéger. Et cela m’a protégé. Je J’en suis reconnaissant. »

Elle a conclu son message par : « Je n’ai plus besoin de protection. Je commence vraiment à m’aimer. Au fond de moi. Tout cela pour dire que j’ai beaucoup de choses à dire et que je continuerai à le faire. Merci d’être venu dans ce voyage avec moi. S’il vous plaît soyez gentils avec vous-mêmes. Vous le méritez. Nous le faisons tous. Nous sommes assez.

Plus tard, elle a partagé une série de photos d’elle-même lorsqu’elle était enfant, et avec les photos, elle a écrit un long message sur sa santé mentale après que plusieurs de ses abonnés lui aient demandé plus d’informations sur la façon dont elle avait perdu du poids.

« C’est la petite fille dont je veux m’occuper en ce moment », a-t-elle écrit. « Le plaisir perpétuel des gens. Alors s’il vous plaît, ne venez pas me voir pour des conseils diététiques. J’ai échoué plus de fois que j’ai réussi. Perdre du poids est certainement un effet secondaire agréable, mais ce voyage doit être, pour moi, beaucoup plus que ça cette fois. »

« Je fais de mon mieux pour prendre soin de mon cœur et de ma tête et me remettre d’abus verbaux et émotionnels que je réalise enfin que je ne méritais pas », a-t-elle expliqué.

« Je me sens plus léger même si j’ai à peu près le même poids que lorsque j’ai commencé Jenny Craig il y a 16 ans ! Donc, ce n’est pas une question de chiffre sur la balance. Mon cœur est plus léger. Ma tête est plus légère. Je veux Je ressens mes sentiments, même s’ils peuvent parfois être effrayants, et je fais de mon mieux pour passer de l’autre côté. »

Elle a poursuivi: « Ce que je ne veux pas faire, c’est engourdir ou éviter mes sentiments avec la nourriture et l’alcool plus longtemps. C’est la route que je suis et je fais de mon mieux pour rester. Je veux vivre le reste de ma vie vraiment heureux, trouver la joie profonde en moi, et pas seulement faire semblant jusqu’à ce que je le fasse. Nous méritons tous une vie pleine de joie intérieure profonde que nous pouvons ensuite partager avec les autres. Nous avons cela. Nous sommes assez.