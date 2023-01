Valérie Bertinelli annonce qu’elle va se tarir en janvier pour “deux raisons”

Valérie Bertinelli a annoncé jeudi sur son histoire Instagram qu’elle participerait à Dry January ce mois-ci.

La star de Food Network a annoncé dans une vidéo les deux raisons pour lesquelles elle a choisi d’arrêter l’alcool pendant 31 jours.

“J’ai décidé d’aller Dry January. J’aime ça jusqu’à présent”, a déclaré Bertinelli. “Je le fais pour deux raisons. Premièrement, je veux essayer de réduire les envies de sucre. Et je pense que l’alcool exacerbe cela.”

La deuxième raison du mois sans alcool tourne autour de la réduction de son niveau de stress.

“Je veux calmer le cortisol dans mon corps qui fait rage depuis cinq ou six ans. J’ai été en mode combat, fuite, gel, faon. Et je veux me reposer et digérer”, a-t-elle partagé . “Je pense que couper l’alcool m’aidera à le faire.”

Elle a ajouté qu’elle n’était pas médecin, donc ce n’est que sa “théorie” sur ce qui aiderait à “réinitialiser et réguler” son corps. Bertinelli a également noté qu’elle avait réduit sa consommation d’alcool au cours des derniers mois.

“Si vous faites un Dry January, amusons-nous. Faisons-le ensemble”, a-t-elle conclu. “Si non, ça va. Peu importe. Tu prends soin de toi, je prendrai soin de moi.”

En 2022, l’actrice a été franche sur son divorce avec son ex-mari Tom Vitale.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux en novembre, Bertinelli n’a pas pu contenir sa joie lorsqu’elle a appris de son avocat que les papiers de divorce avaient été signés et seraient bientôt déposés.

“Je suis à l’aéroport. Sur le point d’aller voir Wolfie. Et mon avocat vient d’appeler. Les papiers sont tous signés. Ils sont sur le point d’être déposés. Le 22/11/22, je suis officiellement divorcé. “, murmura-t-elle dans le téléphone.

Bertinelli, 62 ans, a demandé le divorce de son deuxième mari, le planificateur financier Vitale, en mai.

Bertinelli s’est exclamé: “Heureusement divorcé. Dieu. Enfin. C’est enfin fini. OUI!”

Elle a sous-titré sa vidéo Twitter “11.22.22 deuxième meilleur jour de ma vie.”

Avant Vitale, Bertinelli était marié au défunt rockeur Eddie Van Halen de 1981 à 2007, bien qu’ils se soient séparés en 2001. Wolfgang “Woflie” Van Halen est le fils d’Eddie Van Halen et Bertinelli.

Caroline Thayer de Fox News Digital a contribué à ce rapport.