Valeri Nichushkin de l’Avs entre au programme d’assistance de la LNH/AJLNH

L’ailier droit de l’Avalanche du Colorado, Valeri Nichushkin (13 ans), répond aux questions après le camp d’entraînement au Family Sports Center du Centenaire le 21 septembre 2023. (Photo d’Andy Cross/The Denver Post)

MONTRÉAL — Valeri Nichushkin s’est inscrit au Programme d’aide aux joueurs de la LNH/AJLNH, ont annoncé lundi la ligue et l’association des joueurs dans un communiqué conjoint.

Nichushkin n’a pas joué pour l’Avalanche du Colorado samedi soir contre les Maple Leafs de Toronto et n’était pas sur la glace lundi matin au Centre Bell. L’entraîneur de l’Avs, Jared Bednar, a déclaré qu’il n’était pas en forme avant le match à Toronto.

« J’ai pris la décision de demander de l’aide et de participer au programme d’aide aux joueurs », a déclaré Nichushkin dans un communiqué publié par l’Avalanche. « Mon objectif est de résoudre mes problèmes et d’éviter une fois pour toutes toute issue négative. Je tiens à remercier ma femme et ma famille, mes amis, l’organisation de l’Avalanche et tous nos partisans pour leur compréhension et leur soutien. Je ferai tout ce que je peux pour revenir sur la glace et rejoindre mes coéquipiers le plus rapidement possible. »

C’est la deuxième fois que Nichushkin quitte l’équipe au cours des huit derniers mois. Il a raté les cinq derniers matchs d’une série éliminatoire de premier tour en avril contre le Seattle Kraken pour ce que l’organisation considérait comme des raisons personnelles. Ce qui a conduit à son absence – laisser l’équipe à Seattle avec un rapport de police impliquant une femme en état d’ébriété qui se trouvait dans sa chambre d’hôtel – n’a jamais été confirmé par le club, mais Bednar et l’équipe l’ont accueilli « à bras ouverts » aux médias. jour avant le début du camp d’entraînement l’automne dernier.

Bednar a été interrogé plus tôt ce mois-ci sur l’incertitude avec Nichushkin en début de saison.

“L’incertitude proviendrait d’une perspective extérieure”, a déclaré Bednar. « J’ai vu Val avant de partir ici pour l’été, et il se portait déjà très bien après avoir pris soin de lui et être revenu. J’avais l’impression que Val allait passer un énorme été avec l’entraînement. Il a finalement surmonté toutes ses blessures, etc.

«Je n’ai vraiment aucun souci avec lui. … Nous n’avons pas vraiment eu à aborder quoi que ce soit avec lui ou avec (Samuel) Girard revenant du (le) même genre d’accord. J’ai l’impression que les deux gars sont dans une très bonne position. Ils se sentent bien mentalement et physiquement, et ils jouent tous les deux très bien.

Nichushkin est le deuxième joueur de l’Avs à intégrer le programme au cours de la saison 2023-24. Girard a été absent de l’équipe pendant un mois et a raté près de six semaines de matchs après avoir suivi un traitement pour une anxiété et une dépression sévères ayant conduit à un abus d’alcool.

Nichushkin est au milieu d’une saison en carrière. Il compte 22 buts et 42 points en 40 matchs, en passe d’établir facilement de nouveaux records personnels dans les deux catégories.

Nichushkin a connu un démarrage lent, mais il est l’un des meilleurs buteurs de la ligue depuis la naissance de sa fille, Anna, début novembre. Ses 21 buts le placent au troisième rang de la ligue depuis le 8 novembre, et il a joué un rôle essentiel dans la récente progression du club malgré l’absence d’autres joueurs réguliers clés de l’alignement.

