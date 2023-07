Valera Health devient le fournisseur du réseau Humana pour la santé mentale virtuelle

Plateforme virtuelle de santé mentale Valera Health a annoncé qu’elle était désormais un fournisseur de réseau pour les membres de Humana Medicare Advantage dans 10 États américains, avec une expansion nationale prévue en septembre.

Valera propose une plate-forme virtuelle pour les patients de haute acuité âgés de six ans et plus souffrant de maladie mentale grave et de dépression sévère. L’entreprise associe les patients à un coach de santé, qui les aide à trouver un thérapeute ou un médecin qui répond à leurs besoins.

L’entreprise basée à New York travaille selon un modèle d’équipe qui comprend des infirmières praticiennes, des thérapeutes agréés, des gestionnaires de cas et des psychiatres. Les clients accèdent aux fournisseurs via l’application Valera. La société propose également une bibliothèque de ressources en santé mentale.

« Nous sommes impatients de nous associer à Valera Health pour répondre aux besoins de santé comportementale de notre population Medicare Advantage à travers notre empreinte mutuelle », a déclaré Cassie Gochenaur, vice-présidente associée de la santé comportementale chez Humana, dans un communiqué. « Avec une demande croissante pour tous les niveaux de soutien en matière de santé comportementale, de solides partenariats avec les fournisseurs de soins en personne et virtuels sont un aspect clé pour assurer des soins de qualité et en temps opportun à nos membres. »

LA GRANDE TENDANCE

En 2021, Valera a levé 15 millions de dollars de financement et l’année dernière, la société a annoncé avoir obtenu 44,5 millions de dollars de financement par actions de croissance.

Les soins de santé mentale continuent de représenter une part importante de l’utilisation de la télésanté. Selon Suivi régional mensuel de la télésanté de FAIR Healthles diagnostics de santé mentale sont passés de 67,4 % des lignes de demande de télésanté en mars à 68,4 % en avril, le quatrième mois d’augmentations nationales.

Parmi les autres plates-formes virtuelles offrant des soins de santé mentale de haute acuité, citons la société de psychiatrie virtuelle Iris Telehealth, fournisseur de téléthérapie Sensible Care et startup de santé mentale UpLift.