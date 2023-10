Valeport s’agrandit – Marine Technology News

Valeport, un fabricant britannique d’instruments océanographiques et hydrographiques, augmente ses effectifs et investit dans l’agrandissement de ses locaux basés dans le sud-ouest du Royaume-Uni, qui s’étendent désormais sur plus de 44 000 pieds carrés. dans trois bâtiments modernes en bord de mer.

Le fabricant de capteurs environnementaux a acquis un bâtiment adjacent au bord de la rivière, ce qui a permis au spécialiste sous-marin de répondre à la hausse de la demande pour ses sondes et capteurs de précision et d’augmenter la production de son usine de fabrication moderne. La nouvelle Radcliffe House accueillera une grande partie du personnel de bureau de Valeport, permettant ainsi de consacrer l’intégralité du bâtiment Sandquay existant à Valeport Water et à Valeport Service.

Valeport a également renforcé son effectif de 100 personnes en embauchant du nouveau personnel dans ses départements d’atelier d’usinage, d’assemblage de produits, de R&D et de service, ainsi qu’en investissant dans un certain nombre d’apprentis pour garantir un engagement à long terme dans le développement des compétences pour soutenir le les solides projets de croissance de l’entreprise. L’entreprise, qui fournit le secteur sous-marin depuis plus de 50 ans, a toujours mis l’accent sur l’apprentissage tout au long de la vie et le développement de carrière et compte actuellement six apprentis en formation et dix autres apprentis diplômés entièrement employés par Valeport.

« L’extension des installations de production et l’espace supplémentaire nous permettront de soutenir nos clients à travers le monde et de garantir que nous continuons à être à l’avant-garde de la technologie des capteurs de précision haut de gamme », a déclaré Matt Quartley, directeur général de Valeport. La capacité et le nouveau personnel pour soutenir nos projets d’expansion nous mettent vraiment à l’avant-garde.

Après une rénovation, y compris l’ajout de nouveaux panneaux solaires sur le toit, la nouvelle Radcliffe House abrite désormais les départements des ventes, du marketing, de la R&D, des ressources humaines et des finances de l’entreprise, créant ainsi un espace permettant à Valeport d’agrandir les installations de production dans son bâtiment Sandquay existant.

Parallèlement à la rénovation de la nouvelle Radcliffe House, Valeport a investi pour moderniser ses bâtiments existants qui abritent les capacités de fabrication désormais élargies. Ces améliorations apportées aux installations de Valeport, notamment le remplacement récent du toit du bâtiment Sandquay pour offrir une efficacité thermique accrue, n’ont été rendues possibles que par l’acquisition de Radcliffe House par l’entreprise.

Valeport s’agrandit et compte 3 bâtiments situés directement sur la rivière Dart. Image fournie par Valeport