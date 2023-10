Valentino revient aux Beaux-Arts de Paris avec une touche moderne ; Burton fait ses adieux à McQueen

PARIS (AP) — Valentino a effectué un voyage sentimental aux Beaux-Arts ce dimanche, revisitant la prestigieuse école d’art parisienne où son fondateur, Valentino Garavani, était autrefois étudiant.

Plongez dans les temps forts des collections de prêt-à-porter Printemps/Été 2024 en provenance de Paris, y compris la fin d’une époque chez Alexander McQueen alors que sa célèbre créatrice Sarah Burton présentait son dernier défilé.

BEAT MODERNE DANS DES SALLES HISTORIQUES : VALENTINO RÉIMAGINE LE PRINTEMPS

Au milieu des statues maniéristes et des noms de grands artistes ornant les murs historiques des Beaux-Arts, où Garavani, 91 ans, a perfectionné son art, le défilé était – en revanche – indéniablement contemporain. Des boîtes stratégiquement placées remplies de roches, de sable et de terre transformées en plates-formes pour une troupe de danseurs contemporains musclés et légèrement vêtus – qui se tordaient aux côtés d’une performance du chanteur britannique FKA Twigs.

La collection du designer Pierpaolo Piccioli s’est concentrée sur le corps – dans une « célébration vivante de la féminité et de la créativité ». Des mini-robes fraîches et sportives ont fait irruption sur la scène, ornées de fleurs et de feuillages blancs complexes. L’élégance d’un smoking ouvert dénudant la chair et la simplicité des robes fluides à cape de soie faisaient une déclaration, mais il y avait un sentiment de familiarité. Une mini-robe cape gris pastel a attiré l’attention avec son charme minimaliste. Une robe en maille disco en cotte de mailles scintillait et révélait des centimètres de corps.

Pourtant, les spectacles de danse dynamiques détournaient souvent les yeux de la mode. Se pourrait-il que la collection, bien qu’indéniablement moderne, ait besoin d’une dose supplémentaire de nouveauté pour vraiment captiver ?

Alors que les créations de Piccioli témoignent de l’évolution esthétique de Valentino, certains éléments rappellent des collections passées ou manquent même d’idées nouvelles, un point qui a été souligné par les critiques du créateur dans le passé. Néanmoins, le printemps a marqué un mélange de l’élégance intrinsèque de la marque et d’une volonté de réduire les styles à l’essentiel.

LE CHANT DU CYGNE DE BURTON : FAIRE ÉCHO AU GÉNIE DE MCQUEEN ET SCULPER SON HÉRITAGE

Alors que le podium parisien brillait sous le poids des attentes, Sarah Burton, avec un profond respect pour l’héritage et une touche innovante inimitable, a présenté samedi soir son magnum opus pour Alexander McQueen. Sa tâche a toujours été titanesque : se glisser dans les chaussures laissées vides par le génie énigmatique de Lee Alexander McQueen.

Le départ inattendu du maestro de la mode n’était pas seulement une perte personnelle ; cela a marqué la fin d’une époque de chefs-d’œuvre théâtraux chargés d’émotion. Mais Burton, plutôt que de simplement combler un vide, l’a éclairé. Elle a brandi sa tapisserie de design, mêlant l’esprit audacieux de McQueen à son esthétique plus douce et plus féminine. Cette danse de la dualité était évidente dans son recueil d’adieu, où chaque pièce racontait son histoire. Les corsages coupés, les dos évocateurs lacés rouge sang et l’influence du travail de l’artiste polonaise Magdalena Abakanowicz mettaient en valeur un talent artistique à la fois féroce et tendre.

Le chatoiement des corsets en cuir brillant contrastait avec les jupes éthérées et déchiquetées, tandis que d’autres modèles taquinaient la déconstruction, avec des broderies traînantes et des organza argentés dégoulinants qui faisaient écho aux débuts rebelles de McQueen.

Aucun détail n’a été laissé de côté. Du talent artistique profond de la robe de mariée de Kate Middleton – un vêtement qui a transcendé les attentes royales – aux motifs poignants de sa collection finale, Burton a prouvé son courage à maintes reprises. La rose emblématique, la broderie emblématique à cœur ouvert et la fermeture magnétique de Naomi Campbell dans une robe en perles de clairon sculptées en argent, le tout a convergé dans une collection à la fois hommage et évolution.

Et alors que la dernière pièce défilait sur le podium, la salle – remplie de puissantes éditrices et actrices comme Cate Blanchett et Elle Fanning – s’est levée dans une ovation enthousiaste, non seulement pour le dernier acte de Burton, mais pour un héritage magnifiquement poursuivi et enrichi sous sa direction. .

Thomas Adamson, Associated Press