Valentina Trespalacios: la Colombie enquête sur un citoyen américain dans le meurtre d’un DJ bien connu

Les autorités colombiennes enquêtent sur la mort de Valentina Trespalacios, 23 ans, dont le petit ami, le citoyen américain John Poulos, a été arrêté au Panama plus tôt cette semaine. Il a été arrêté à la suite d’une « alerte donnée par Interpol par la République de Colombie, pour l’homicide de DJ Valentina Trespalacios », selon la police nationale du Panama.

Aux premières heures de dimanche dernier, un recycleur a retrouvé le corps d’une femme à l’intérieur d’une valise au fond d’une poubelle dans le sud-ouest de Bogota, la capitale. Il a informé les autorités locales, qui ont confirmé que le corps était celui de Trespalacios, un DJ de musique électronique bien connu.

Les agents de la police métropolitaine de Bogota présents sur les lieux du crime ont contacté ses proches, qui ont confirmé que la jeune femme était avec son petit ami depuis le samedi 21 janvier.

Des examens médico-légaux préliminaires effectués par l’Institut de médecine légale, une agence rattachée au bureau du procureur général colombien, ont révélé lundi que la jeune femme serait décédée par suffocation mécanique et que son corps présentait des signes d’avoir été soumis à la force avant de mourir.

« Par le biais d’un groupe spécial composé de membres de la police métropolitaine de Bogota, en coordination avec le bureau du procureur général de la nation, les enquêteurs criminels seront chargés de rechercher des éléments matériels probants et des informations pour établir la ou les personnes responsables de la mort de cette jeune femme qui a été retrouvée abandonnée dans un secteur du district de Fontibon », a déclaré à CNN le général de brigade Carlos Fernando Triana, commandant de la police métropolitaine de Bogota.

Triana a également déclaré qu’il offrait “une récompense pouvant aller jusqu’à 20 millions de pesos (environ 4 500 dollars américains) pour toute information permettant d’élucider le crime”.

Mardi soir, la police nationale du Panama a signalé la détention de Poulos à l’aéroport international de Tocumen, et les autorités colombiennes ont entamé les procédures d’expulsion vers le pays, dans l’espoir de faire la lumière sur l’heure, la manière et le lieu de la mort de Trespalacios. s’est produit.

Poulos est arrivé à Bogotá jeudi, selon la police de la capitale colombienne.

Le département de la sécurité de Bogota a déclaré que Poulos “est en train d’être poursuivi et attend une audience pour légaliser la capture, l’imputation et la demande de mesure de sécurité”, et a partagé des images du suspect entre les mains des autorités.

On ne sait pas si Poulos a une représentation légale. Selon Miguel Angel del Rio, l’avocat de la famille Trespalacios, Poulos n’a pas accepté d’être représenté par un défenseur public et n’a pas engagé d’avocat privé.

« Il ne s’est jamais montré comme une mauvaise personne… Ma Valentina était une jeune femme très souriante et heureuse. Elle vivait dans le monde de la scène de la rumba (fête) », a déclaré Laura Hidalgo, la mère de la victime, aux médias locaux devant la morgue de Bogota.

“Il vivait aux États-Unis et est venu l’épouser, ils allaient partager une vie ensemble et faire la paperasse pour ça”, a-t-elle ajouté.

La police et le bureau du procureur général colombien analysent plusieurs heures de vidéos de caméras de sécurité des lieux où la jeune femme et son petit ami se trouvaient de vendredi soir jusqu’à dimanche matin, lorsque son corps a été retrouvé.

Ces informations, ainsi que les témoignages de ses proches et les chats WhatsApp, seront des éléments fondamentaux de l’enquête.

Il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse dans cette mort, disent les autorités. Mais si Poulos est accusé d’homicide et que le crime est classé comme un fémicide, le droit pénal colombien autorise jusqu’à 50 ans de prison.

Le fémicide est défini au sens large comme le meurtre intentionnel de femmes parce qu’elles sont des femmes. Selon l’Organisation mondiale de la santé, “la plupart des cas de fémicide sont commis par des partenaires ou des ex-partenaires”.

C’est un problème national en Colombie, avec 612 fémicides signalés l’année dernière seulement, selon l’Observatoire colombien du fémicide.