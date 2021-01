Valence en difficulté a profité de sa chance pour remporter un match nul 1-1 à domicile contre Cadix lundi, assez pour sortir de la zone de relégation mais pas assez pour soulager la pression sur l’entraîneur Javi Gracia, dont la course sans victoire de l’équipe s’est étendue à huit matchs de Liga.

Cadix a pris les devants en seconde période quand Anthony Lozano a évoqué un coup de pied au-dessus de la tête, tandis que l’attaquant hondurien a plus tard frappé le poteau avec une tête tandis que son coéquipier Juan Cala a bondi sur le rebond mais a vu son effort bloqué sur la ligne.

Valence a égalisé lorsque l’attaquant uruguayen Maxi Gomez a dirigé un centre de Jose Gaya à la 79e minute, mais ils n’ont jamais semblé susceptibles d’arracher un but gagnant et ont finalement eu la chance de s’accrocher pour un match nul.

Ils ont été relâchés dans les phases finales alors que Cadix s’est empilé mais n’a pas réussi à garder son sang-froid lorsqu’ils sont arrivés dans la zone adverse, tandis que le milieu de terrain danois des visiteurs Jens Jonsson a lancé un tir juste large dans le temps supplémentaire.

Le tirage au sort a vu Valence passer à la 17e place du classement, bien qu’il soit à égalité avec 16 points avec Elche, 18e, qui a deux matchs en main. Cadix est 10e sur 20 points.

L’équipe de Gracia n’a pas réussi à gagner un match de championnat depuis qu’elle a battu le Real Madrid 4-1 le 8 novembre et ses problèmes se sont aggravés lorsque l’attaquant Kevin Gameiro, l’un des rares joueurs expérimentés à rester après un dégagement estival, s’est blessé en première mi-temps.

L’entraîneur, qui a proposé de démissionner de son poste en octobre après avoir déclaré que le club lui avait rompu ses promesses de recruter des joueurs, pourrait maintenant se diriger vers une sortie imminente.

Le journal Superdeporte, basé à Valence, a déclaré que le propriétaire Peter Lim et le président Anil Murthy devaient discuter de l’avenir de l’entraîneur mardi ou mercredi, suggérant que le manager de l’équipe de réserve, Oscar Fernandez, pourrait prendre temporairement la charge.

Gracia a toutefois déclaré qu’il était toujours pleinement concentré sur le travail.

«Je vais continuer à travailler avec la mentalité que je vais être à Valence pendant très longtemps et je suis à 100% dévoué et plein d’espoir de changer les choses», a-t-il déclaré.

« Je crois en l’attitude des joueurs et je suis sûr que plus nous travaillons et plus nous gagnerons d’expérience, nous gagnerons plus de points et obtiendrons de meilleurs résultats. »