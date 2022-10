Valence vs Barcelone – Rapport de match de football – 29 octobre 2022

L’attaquant de Barcelone Robert Lewandowski a marqué un but vainqueur à la 93e minute en battant Valence 1-0 samedi pour prendre la première place provisoire au niveau des points avec le Real Madrid en Liga.

Alors que le match se dirigeait vers ce qui semblait être un match nul et vierge, Raphinha du Barca a bouclé un centre dans la surface qui a été poignardé de manière acrobatique par un Lewandowski qui s’étire pour le 13e but de la saison en championnat de l’attaquant polonais.

– Marsden: Lewandowski aide le Barça à tourner la page sur le cauchemar de l’UCL

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Le résultat signifie que l’équipe de Xavi Hernandez, qui a été éliminée de la Ligue des champions en milieu de semaine, a 31 points après 12 matchs – le même que le Real, qui accueille Gérone dimanche.

“C’était une victoire vraiment importante, surtout avec la façon dont elle est arrivée dans la dernière seconde”, a déclaré Xavi. “Nous n’avons jamais cessé d’y croire. Nous avons joué avec une certaine anxiété, l’élimination de la Ligue des champions nous a durement touchés.

“Nous avons essayé de déconnecter, mais c’est difficile. Nous n’avons pas pris de bonnes décisions. Quand nous avons dû passer, nous avons tiré. Et quand nous avons dû tirer, nous avons passé. C’était dû à l’anxiété.”

Barcelone a créé de nombreuses occasions en première mi-temps, mais l’arrière-garde de Valence a tenu bon, le gardien Giorgi Mamardashvili refusant Ansu Fati tandis que Lewandowski a également vu une tête sortir du poteau.

Les joueurs de Barcelone célèbrent après le vainqueur de Robert Lewandowski lors de leur match de LaLiga contre Valence. Getty Images

L’équipe locale a reçu un coup dur avec 18 minutes au compteur lorsque leur meilleur buteur Edinson Cavani, qui avait marqué les quatre buts du club lors de leurs trois derniers matches, s’est blessé à la cheville.

Samuel Lino de Valence pensait avoir ouvert le score quatre minutes après le début de la seconde mi-temps et la foule de Mestalla a éclaté, mais l’arbitre l’a repoussé après un contrôle VAR alors que Marcos Andre avait touché la croix avec sa main.

Ferran Torres du Barça a eu une chance magnifique de marquer contre son ancien club, mais il n’a pas réussi à établir un bon contact avec le ballon à quelques mètres. Cependant, le but de Lewandowski quelques minutes plus tard a permis à l’équipe de Xavi de remporter les trois points.

“L’objectif est de qualité”, a déclaré Xavi. “Robert est là pour faire la différence. Je pensais qu’il pourrait être refusé pour hors-jeu avec la course que nous avons en ce moment. Mais nous devons nous améliorer. Nous devons prendre de meilleures décisions.

“Cela aurait pu être un match nul et cela aurait été un drame. Cela ne devrait pas être comme ça. Nous nous sommes beaucoup améliorés, nous sommes sur la bonne voie, mais il y a encore plus [to improve].”

Le club catalan a eu peur lorsque le défenseur français Jules Kounde est sorti avec une blessure apparente à la 74e minute et a été remplacé par Gerard Pique, mais Xavi a déclaré après le match que ce n’était rien de grave.

“Kounde a fait un énorme effort pour revenir rapidement de sa blessure, nous avions besoin de lui”, a ajouté Xavi. “Il l’a senti, mais on me dit que ce n’est pas grave. On verra demain.”

L’entraîneur de Valence, Gennaro Gattuso, a qualifié les erreurs de son équipe de perte, mais a déclaré qu’ils étaient toujours sur la bonne voie.

“Lorsque vous jouez contre des équipes comme Barcelone, vous ne pouvez pas faire d’erreur”, a déclaré Gattuso. “Il faut continuer jusqu’à la 96e minute. L’équipe a été courageuse. Nous n’avions que deux joueurs à jouer au milieu de terrain. Je dois féliciter l’équipe pour son attitude et sa mentalité.

“L’équipe est vivante. Nous devons continuer à travailler, ne pas trop parler et travailler très dur.”