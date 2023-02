Valence nomme Ruben Baraja comme entraîneur après le départ de Gennaro Gattuso

Valence a nommé l’ancien milieu de terrain Ruben Baraja comme entraîneur-chef, a annoncé mardi le club de la Liga menacé de relégation.

Baraja a disputé 364 matches avec Valence entre 2000 et 2010, remportant deux fois la Liga et remportant la Coupe UEFA, la Copa del Rey et la Super Coupe de l’UEFA. Il a également entraîné l’équipe de jeunes du club après sa retraite.

“(Baraja) connaît les particularités du club et rentre chez lui en tant qu’entraîneur pour apporter son professionnalisme et son engagement après avoir forgé sa légende dans les années 2000”, a déclaré Valence dans un communiqué.

L’ancien international espagnol a entraîné une série d’équipes de deuxième division espagnole, dont Elche, Rayo Vallecano et Tenerife. Il a récemment entraîné le Real Saragosse en 2020.

Un autre ancien joueur de Valence, Carlos Marchena, fera partie de la formation d’entraîneurs de Baraja.

Baraja remplace Gennaro Gattuso, qui s’est séparé du club le mois dernier.

Valence a perdu trois matches de championnat consécutifs depuis le départ de Gattuso, les laissant 18e au classement de la Liga avec 20 points en 21 matchs, à un point de la sécurité.

Le premier match de Baraja en charge sera un match de championnat contre les autres lutteurs de Getafe lundi.

