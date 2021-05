Valence nomme l’ancien patron de Getafe Bordalas comme entraîneur-chef

Valence a nommé l’ancien entraîneur de Getafe Jose Bordalas comme nouvel entraîneur-chef.

Bordalas, 57 ans, a signé un contrat de deux ans avec un troisième en option, deux jours seulement après avoir mis fin à une période de cinq saisons réussie à Getafe.

Plus tôt ce mois-ci, Valence a limogé l’entraîneur Javi Gracia – le 11e entraîneur à quitter le club en neuf ans – et a terminé 13e du classement de la Liga sous l’entraîneur par intérim Voro.

« Je suis venu ici pour travailler, pour essayer de faire du Valencia CF une équipe très compétitive, pour occuper la place qu’elle mérite », a déclaré Bordalas lors de son dévoilement jeudi.

« Je m’adapterai aux possibilités du club ou de l’équipe. Si le club doit retirer ou vendre des joueurs, ce sera par nécessité. Nous travaillerons pour intégrer des joueurs enthousiastes, compétitifs. Nous voulons que le Valencia CF retrouver son statut de footballeur en Liga, c’est mon objectif. Nous repartons de zéro. Je mettrai toutes mes connaissances au service du Valencia CF et je veux raviver à nouveau les supporters. «

Le propriétaire du club de Valence, Peter Lim, a été au centre des critiques concernant sa gestion. Lim a acquis Valence alors endetté en 2014, mais n’a pas été une figure populaire, le club ayant régulièrement été contraint de vendre les meilleurs joueurs pour réduire les dettes élevées de la formation et n’a fait aucune signature pour renforcer l’équipe.

Il y a eu des appels à Lim, qui est rarement à Valence, pour se retirer et vendre le club.

Bordalas était en charge de Getafe depuis septembre 2016, ramenant l’équipe en Liga lors de sa première saison avant d’enregistrer deux top-10 consécutifs.

Getafe a évité la relégation au cours des deux dernières campagnes et a terminé deux places derrière Valence cette saison. La tenue madrilène a nommé ancien entraîneur Michel en tant que nouvel entraîneur-chef, qui a dirigé l’équipe entre 2009 et 2011 et l’a guidée dans la Ligue Europa.

Ancienne star du Real Madrid, Michel n’a pas été entraîneur depuis sa démission pour des raisons personnelles en tant que manager de l’équipe mexicaine des Pumas à l’été 2020 après un an à la tête.