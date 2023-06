Valence menace de poursuites judiciaires pour l’accusation de racisme de Rodrygo

Valence a fait appel à l’attaquant du Real Madrid Rodrygo de retirer son affirmation selon laquelle toute la foule au stade Mestalla du club a lancé des chants racistes contre Vinicius Juniorou faire face à une action en justice.

Trois supporters ont été inculpés pour les abus racistes de Vinicius lors du match de LaLiga le 21 mai, lors d’un incident qui a déclenché un tollé mondial et appelé à des mesures plus strictes pour lutter contre le racisme dans le football espagnol.

Rodrygo a fait cette affirmation – faisant écho à une déclaration antérieure de l’entraîneur Carlo Ancelotti après le match, qu’il a ensuite modifiée – lors d’une conférence de presse avec le Brésil mercredi.

« Beaucoup de gens disent que l’Espagne est raciste. Je ne pense pas que l’Espagne soit un pays raciste », a déclaré Rodrygo. « Il y a des racistes, mais le pays lui-même n’est pas [racist].

« J’étais à Mestalla, j’ai vu tout le stade crier « singe ». Ça m’arrive, je suis noir aussi. Parfois, je ne le vois pas, mais à cette occasion, Vini l’a fait… Quand j’ai vu ce qui s’était réellement passé, ça m’a rendu très triste. Ce fut une journée difficile. »

Rodrygo a déclaré avoir vu toute la foule au stade Mestalla abuser racialement de son coéquipier du Real Madrid, Vinicius Junior. Julian Finney/Getty Images

Dans un communiqué jeudiValence a qualifié l’affirmation de « l’ensemble du stade » de « mensonges graves qui contribuent à stigmatiser une base de fans exemplaire de manière totalement injuste ».

« Le Valencia CF rejette catégoriquement les fausses déclarations faites par le joueur Rodrygo Goes, dans lesquelles il a déclaré que l’intégralité de Mestalla avait participé à des chants racistes envers son coéquipier », a déclaré le club.

« Tout comme son entraîneur, Carlo Ancelotti, qui a corrigé ses déclarations après le match, nous demandons à Rodrygo Goes de corriger également ces fausses déclarations. Le Valencia CF se réserve le droit de prendre les mesures légales appropriées pour défendre l’honneur de notre club et de nos supporters.

« De plus, nous devons demander aux joueurs de faire preuve de rigueur et de responsabilité lorsqu’ils font des déclarations. Une fois de plus, nous voulons souligner notre condamnation la plus ferme de tout type de racisme ou de violence, comme en témoigne l’interdiction à vie des trois supporters impliqués dans ce malheureux incident. Notre engagement à éradiquer ce fléau de société ne fait aucun doute.

« De même, nous demandons le plus grand respect pour nos fans et qu’ils ne soient pas attaqués avec de fausses informations et des canulars. »

LaLiga a signalé huit cas d’abus racistes visant Vinicius aux autorités espagnoles au cours de la saison 2022-23. La ligue a demandé à se voir accorder plus de pouvoirs pour faire face à la question.

Valence s’est vu infliger une fermeture partielle du stand de cinq matchs suite à l’incident, qui a été réduit à trois en appel.