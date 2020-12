MADRID: Valence et Eibar n’ont pas réussi à augmenter leur distance vers le bas du championnat espagnol après un match nul 0-0 lundi.

Valence a atteint la 13e place mais n’est restée que deux points au-dessus de la zone de relégation après 12 matches. Eibar a atteint la 11e place et seulement trois points au-dessus de la baisse.

Eibar a frappé deux fois les boiseries dans les dernières minutes et dans le temps additionnel, l’attaquant de Valence Kevin Gameiro s’est vu refuser le vainqueur dans une situation en tête-à-tête avec le gardien de but d’Eibar Marko Dmitrovic.

Eibar reste sans victoire en sept matchs à domicile en championnat.

Valence cherchait sa deuxième victoire en neuf matches. C’était sans Kang-In Lee et Denis Cheryshev à cause de COVID-19[feminine tester. L’entraîneur Javi Gracia ne pouvait pas non plus compter sur le gardien Jasper Cillessen et le défenseur Jos Gay en raison de blessures.

___

Plus de football AP: https://apnews.com/Soccer et https://twitter.com/AP_Sports

Eibar visite ensuite la Real Sociead à la deuxième place, tandis que Valence accueille l’Athletic Bilbao.