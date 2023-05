Valence écope d’une fermeture partielle du stade pour cinq matches et d’une amende pour injure raciste à l’encontre de l’attaquant du Real Madrid Vinicius Jr

Valence a été frappée par une fermeture partielle du stade de cinq matches suite à l’abus de Vinicius Jr ce week-end.

L’attaquant du Real Madrid a été victime d’abus ignobles lors de sa défaite au stade Mestalla lors d’un match qui l’a également vu être expulsé.

Le monde du football s’est rallié à Vinicius Jr et a condamné les actions des supporters de Valence, le club de LaLiga étant sanctionné par la fermeture de la tribune sud de Mario Kempes ainsi qu’une amende de 45 000 € (environ 39 000 £).

Un communiqué de la Fédération espagnole de football se lit comme suit : « Le comité de compétition a sanctionné le Valencia CF avec la fermeture partielle du stade Mestalla pour cinq matches, plus précisément la tribune sud de Mario Kempes, suite aux événements survenus lors du match de championnat de la Ligue nationale de première division. entre l’équipe locale et le Real Madrid CF.

« Il est considéré comme prouvé que, comme l’indique l’arbitre dans ses minutes, il y a eu des cris racistes à Vinicius, un joueur du Real Madrid CF, lors du match susmentionné, altérant le cours normal du match et considérant les infractions comme très graves.

« De plus, une sanction économique de 45 000 euros est imposée à Valence. »

Valence dispose de dix jours ouvrables pour déposer un recours auprès de la commission d’appel.

Il a également été suggéré que Vinicius Jr pourrait voir son carton rouge annulé, mais cela reste à confirmer.

Les joueurs et les officiels de la Liga ont appelé à lutter contre le racisme en Espagne alors que la compétition reprenait à la suite du dernier incident de Vinicius Jr.

Avant les matchs de mardi soir entre le Real Valladolid et Barcelone, et le Celta Vigo et Gérone, les joueurs des deux équipes, ainsi que les officiels du match, se tenaient derrière des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Le racisme, hors du football ».

LaLiga a partagé un clip d’avant-match du match Celta-Girona sur son compte Twitter officiel avec le hashtag #JUNTOSContraElRacismo (#TOGETHERagainstRacism).

Les images montraient également un supporter brandissant une pancarte sur laquelle était écrit « No Al Racismo » (Non au racisme).

Il y avait des sentiments similaires lors du match Valladolid contre Barcelone alors que les fans montraient leur soutien à l’international brésilien Vinicius.

« Le Conseil espagnol des sports (CSD), la Fédération royale espagnole de football (RFEF) et LaLiga ont uni leurs forces pour une campagne contre le racisme, avec laquelle les trois institutions veulent montrer à l’unanimité leur rejet absolu et sans équivoque de tout comportement raciste », lit-on dans un communiqué. déclaration commune publiée mardi.

« La campagne, en plus d’être diffusée sur les retransmissions nationales et internationales de tous les matches, sur le logo et les panneaux publicitaires, sera également visible dans les stades à travers des dépliants d’information destinés aux supporters.

« Il sera également visible sur les pancartes qui seront portées par les formations de départ, ainsi que sur les brassards des joueurs lors des prochains matchs.

« Racistes hors du football » et « Unis contre le racisme » visent à rassembler la force de chacun : institutions, clubs, athlètes et supporters dans le but d’éradiquer le racisme et ses agents de notre football. »

LaLiga demandera une plus grande compétence pour punir les clubs dont les supporters sont coupables d’abus racistes après s’être sentis « impuissants » face à l’absence de sanctions actuelles à la suite du dernier incident de Vinicius Jr.

Selon la loi du pays, la Liga ne peut actuellement identifier et signaler que les incidents, et les sanctions sont rarement infligées.

Maintenant, il veut que la législation change afin qu’il ait le pouvoir d’imposer des sanctions telles que forcer des matchs à se jouer à huis clos ou des sanctions financières.

Cela survient le jour où quatre personnes ont été arrêtées en Espagne, soupçonnées d’avoir pendu une effigie du jeune homme de 22 ans à un pont en janvier.

Une poupée gonflable vêtue d’une chemise Vinicius Jr a été accrochée aux balustrades avec une bannière qui disait « Madrid déteste le Real Madrid » avant le match de la Copa del Rey du Real avec les rivaux de la ville Atletico au début de l’année.

Il a menacé de quitter le terrain en seconde période après avoir été victime de prétendus chants de singe au Mestalla.

Le Real Madrid a déclaré que l’abus constituait un « crime de haine » et a déposé une plainte auprès du bureau du procureur général de l’État espagnol.

Valence a confirmé mardi que la police avait identifié trois fans soupçonnés d’abus raciaux, mais a nié que leur base de fans soit raciste.

Dans un communiqué, le club a déclaré: « Le match contre le Real Madrid a été retransmis en direct et il est totalement faux que tout le stade ait crié des propos racistes.

« Il y a eu beaucoup de confusion et de désinformation ces derniers jours. Valence exige une approche responsable et sérieuse de la question.

« C’est une question très sensible et tout le monde doit rester factuel. Nous ne pouvons pas accepter que les supporters de Valence soient qualifiés de racistes. Ce n’est pas vrai. Nous appelons au respect.

« Le racisme n’a pas sa place dans le football ou dans notre société. Valence condamne fermement le racisme. »

Vinicius a tweeté lundi soir : « Chaque partie loin de chez soi est une mauvaise surprise. Et il y en a eu beaucoup cette saison. Souhaits de mort, poupée pendue, beaucoup de cris criminels… Tous enregistrés.

« Mais le discours tombe toujours sur des ‘cas isolés’, ‘un fan’. Non, ce ne sont pas des cas isolés. Ce sont des épisodes continus répartis dans plusieurs villes d’Espagne (et même dans une émission télévisée).

« La preuve est là dans la vidéo. Maintenant, je demande : combien de ces racistes ont eu des noms et des photos exposés sur des sites Web ? Je réponds pour faciliter les choses : zéro. Personne pour raconter une histoire triste ou faire ces fausses excuses publiques.

« Que manque-t-il pour criminaliser ces gens ? Et punir les clubs sportivement ? Pourquoi les sponsors ne font-ils pas payer la Liga ?

« Le problème est très grave et les communications ne fonctionnent plus. Ne me reprochez pas non plus de justifier des actes criminels. Vous n’êtes pas du football, vous êtes inhumain. »