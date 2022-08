Valence contre Atletico Madrid – Rapport de match de football – 29 août 2022

Antoine Griezmann a quitté le banc pour donner à l’Atletico Madrid une victoire 1-0 en Liga à Valence lundi alors que l’équipe de Diego Simeone a rebondi après sa défaite inattendue à domicile contre Villarreal il y a huit jours.

L’Atletico occupe la sixième place du classement avec six points, trois derrière les leaders du Real Madrid et du Betis et un derrière Barcelone, Villarreal et l’Athletic Bilbao.

Griezmann a marqué le but vainqueur à la 66e minute, assisté de son compatriote remplaçant Thomas Lemar.

Lemar a effectué une belle course individuelle depuis la ligne de touche gauche et a trouvé son coéquipier de l’équipe de France Griezmann au bord de la surface, qui a lancé un tir qui a été dévié par le dos du défenseur et passé le gardien de but impuissant.

Avec la nouvelle recrue Edinson Cavani assis dans les tribunes, Valence était la meilleure équipe en première mi-temps et pensait avoir ouvert le score lorsque le milieu de terrain américain de 19 ans Yunus Musah a réussi un superbe tir à longue distance à la 24e minute.

Mais après un long examen VAR, le but a été exclu en raison d’une faute de Mouctar Diakhaby sur Joao Felix dans la préparation.

Juste avant la mi-temps, Thierry Correia a d’abord reçu un carton rouge pour une faute sur Alvaro Morata de l’Atletico.

Mais l’arbitre Guillermo Cuadra l’a changé en jaune après avoir vérifié les images VAR.

“Ce que je n’aime pas, c’est le manque de critères. Nous ne savons jamais quand les arbitres utiliseront ou non le VAR et c’est vraiment frustrant”, a déclaré le manager frustré de Valence Gennaro Gattuso à Movistar Plus.

Après la pause, Simeone a fait venir Griezmann et Lemar et l’Atletico ont pris en charge le match.

“Nous n’avions pas le contrôle du match, mais nous avons eu de nombreuses occasions de marquer, trois opportunités claires qui ont été refusées par leur gardien de but, qui a joué un rôle déterminant pour nous maintenir à un seul but”, a déclaré Simeone à Movistar Plus.

“On a eu du mal à trouver le rythme, mais Lemar et Griezmann sont arrivés et nous ont donné plus de tranquillité pour imposer notre plan de match en fin de match”.

L’Atletico affrontera la Real Sociedad à l’extérieur samedi, tandis que Valence accueillera Getafe dimanche. (Reportage de Fernando Kallas, édité par Pritha Sarkar)