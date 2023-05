Valence condamnée à une amende de 39 000 £ pour le racisme de Vinicius, Kempes Stand fermé pendant cinq matchs par la FA espagnole | Nouvelles du football

Valence devra fermer la tribune où Vinicius Jr a été victime d’abus racistes pendant cinq matchs après une décision de la FA espagnole, que le club de LaLiga qualifie de « disproportionnée et injuste ».

La tribune de Mario Kempes, où les chants visant Vinicius sont nés lors de la victoire 1-0 de Valence dimanche, sera fermée pour le dernier match à domicile de Valence cette saison et les quatre premiers matches de la saison prochaine.

Cependant, Valence, qui a également été condamné à une amende de 45 000 € (39 000 £), a déclaré que la décision était « injuste » car elle nuit aux fans qui n’étaient pas impliqués dans l’incident « honteux ». Le club a annoncé qu’il ferait appel de la fermeture partielle du stade.

Pendant ce temps, le carton rouge de Vinicius, délivré à la suite des abus subis lors de la victoire de Valence sur le Real Madrid dimanche soir, a également été annulé par la FA espagnole (RFEF).

Dans un communiqué, la RFEF a déclaré: « Le Comité de la concurrence a sanctionné le Valencia CF avec la fermeture partielle du stade Mestalla pour cinq matches, en particulier la tribune sud Mario Kempes, suite aux événements survenus lors du match entre l’équipe et le Real Madrid.

« Il est considéré comme prouvé que, comme l’indique l’arbitre dans son rapport, il y a eu des cris racistes à Vinicius, altérant le cours normal du match et les infractions sont considérées comme très graves.

« De plus, une sanction économique de 45 000 € est infligée à Valence.

Il a ajouté: « Le comité de compétition de la RFEF considère que l’appréciation de l’arbitre a été déterminée par l’omission de l’intégralité du jeu qui a eu lieu, ce qui a affecté la décision de l’arbitrage.

« Le fait qu’il ait été privé d’une partie décisive des faits l’a amené à adopter une décision arbitraire. Et cela parce qu’il lui était impossible d’évaluer correctement ce qui s’était passé. »

Répondant à la décision, Valence a déclaré dans son propre communiqué : « Le Valencia CF souhaite montrer son total désaccord et son indignation face à la sanction injuste et disproportionnée infligée par le Comité de la concurrence au club avec la fermeture du stand de divertissement pendant cinq matchs.

« Le Valencia CF veut dénoncer publiquement que dans cette résolution du comité de compétition de la RFEF, ils montrent des preuves qui contredisent ce que disent la police nationale et la Liga. De plus, cette sanction est basée sur des preuves que le club n’a pas pu voir et sans donner nous une audience.

« Le Valencia CF a condamné, condamne et condamnera de la manière la plus énergique tout acte de racisme ou de violence. Pour cette raison, nous considérons que pénaliser et priver tous les supporters qui n’ont pas été impliqués dans ces incidents malheureux de voir leur équipe est une mesure totalement disproportionnée. , mesure injuste et sans précédent contre laquelle nous lutterons. »

Dans son rapport complet, la RFEF a constaté que Vinicius avait fait l’objet d’injures racistes lorsque le bus du Real Madrid est arrivé pour la première fois à Mestalla.

Pendant le match, il a ajouté qu’il s’était fait lancer des objets à la 71e minute depuis le Kempes Stand, avant que des chants racistes ne suivent à la 73e minute – lorsque l’arbitre a d’abord alerté le délégué du match pour faire une annonce sur le système de sonorisation.

Sept arrêtés pour des incidents Vinicius distincts

La police espagnole a arrêté sept hommes dans le cadre d’incidents racistes distincts visant Vinicius Junior.

Quatre ont été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés d’avoir pendu une effigie de Vinicius à un pont à Madrid en janvier, la police affirmant que trois des hommes étaient un « groupe radical de fans d’un groupe madrilène » qui étaient auparavant signalés comme « à haut risque ».

L’effigie a été accrochée le matin d’un match de la Copa del Rey entre le Real et l’Atletico Madrid, rival de la ville, avec les mots « Madrid déteste le Real ».

Trois autres hommes ont été arrêtés à Valence mardi en lien avec les injures racistes visant Vinicius lors de la défaite 1-0 du Real Madrid à Mestalla dimanche.

Le Real a signalé l’abus comme un crime de haine, tandis que l’ailier a répondu en disant que la Liga « appartient aux racistes ».

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



« Le football européen a un gros problème » – Darren Lewis du Daily Mirror parle à Sky Sports News



Vinicius a été ciblé par des chants de sections de la foule, le match étant arrêté en seconde période pendant 10 minutes alors que le joueur de 22 ans, visiblement en colère, attrapait l’arbitre et pointait du doigt les fans qui, selon lui, l’avaient abusé.

Il a ensuite été expulsé pour conduite violente dans le temps additionnel à la suite d’une altercation avec l’attaquant Hugo Duro.

L’international brésilien a été à plusieurs reprises la cible d’abus racistes, la Liga ayant déposé neuf plaintes pénales au cours des deux dernières saisons.

Mardi, il s’est rendu sur Twitter pour publier une vidéo de 1997 détaillant les attaques racistes perpétrées par des supporters de football en Espagne, et a sous-titré le message : « Le racisme dans les stades espagnols existait avant même ma naissance.

« Qu’est-ce qui a changé jusqu’à aujourd’hui ? »

LaLiga a appelé à une modification de la loi espagnole afin de se voir conférer des pouvoirs de sanction pour l’aider à lutter plus efficacement contre le racisme.

À l’heure actuelle, LaLiga ne peut qu’identifier et signaler les cas, mais va maintenant demander un amendement à la loi qui lui permet également d’intenter une action disciplinaire.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Vinicius était absent de l’entraînement du Real Madrid mardi matin alors que le club se préparait pour son match à domicile contre Rayo Vallecano



Après le dernier incident de dimanche, Vinicius a tweeté : « Ce n’était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. Dans le football, ils pensent que c’est normal, la fédération aussi – et l’adversaire l’encourage.

« Je suis tellement triste. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano (Ronaldo) et (Lionel) Messi appartient aujourd’hui au racisme.

« Une belle nation, qui m’a accueilli et que j’aime, mais qui a accepté d’exporter l’image d’un pays raciste dans le monde.

« Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d’accord mais aujourd’hui, au Brésil, l’Espagne est connue comme un pays de racistes. Et malheureusement, pour quelque chose qui arrive chaque semaine, je n’ai aucune défense. Je laisse faire.

« Mais je suis fort et j’irai jusqu’au bout contre les racistes. Même si c’est loin d’ici. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le correspondant de football sud-américain Tim Vickery, explique le point de vue du Brésil sur la situation entre Vinicius et LaLiga après le match de dimanche entre le Real Madrid et Valence



Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a dit à LaLiga de « cesser de parler, commencer à agir » et a exigé que cinq points soient promulgués pour améliorer la situation, y compris l’éducation dans les écoles et l’interdiction des personnes reconnues coupables de racisme dans les stades du monde entier.

Un communiqué du Real lundi se lit comme suit : « Le Real Madrid condamne fermement les événements qui ont eu lieu hier contre notre joueur Vinicius Junior. Ces événements représentent une attaque directe contre le modèle social et démocratique de coexistence de notre État basé sur l’État de droit.

« Le Real Madrid estime que de telles attaques constituent également un crime de haine et a donc déposé le rapport correspondant auprès du bureau du procureur général, en particulier auprès du bureau du procureur contre les crimes de haine et de discrimination, afin que les faits fassent l’objet d’une enquête et que les responsables être tenu pour responsable. »

Ancelotti : Vinicius ne quittera pas le Real

Carlo Ancelotti dit qu’il ne pense pas que Vinicius quittera le Real à la suite des abus qu’il subit, mais a exigé plus d’action contre les responsables.

« Je ne pense pas [he will leave]parce qu’il aime le football et il aime le Real Madrid », a déclaré Ancelotti. « Son amour pour le club est très grand et il veut faire sa carrière ici.

« Vinicius est triste. Il n’est pas coupable. C’est une victime qui peut être dépeinte comme coupable parfois quand les gens disent qu’il provoque ou parle de son attitude. Non. Soyons très clairs : Vinicius est la victime de tout cela.

« Je veux des actions et rien n’a encore été fait. Nous sommes inquiets de ce qui s’est passé, comme tout le monde. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Carlo Ancelotti dit avoir demandé à Vinicius s’il voulait continuer à jouer au football après que le joueur ait été victime de racisme



Ancelotti – qui a déclaré que Vinicius avait manqué l’entraînement en raison d’une petite blessure mardi – a ajouté : « Laissant de côté le racisme, qui est la chose la plus grave, insulter semble être une habitude.

« Je suis d’accord avec ce que Xavi a dit – pourquoi est-il normal d’insulter ? Pourquoi est-ce une habitude dans le football ? Cela doit cesser. Nous en avons juste assez d’être insultés tous les jours.

« Ce n’est pas la guerre, c’est un sport. Condamner ne suffit pas. Nous condamnons le racisme depuis très longtemps. Mais après avoir condamné, il faut agir.

« Personne n’a encore agi d’une manière qui fasse disparaître ce problème. C’est un problème de racisme et c’est un problème d’insultes. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de Barcelone Xavi a fermement condamné le racisme dans le football et soutenu Vinicius après l’incident de dimanche à Mestalla



Tebas : Vinicius « ne doit pas être manipulé »

Javier Tebas, le président de la Liga, a critiqué Vinicius après le match à Valence, l’accusant de ne pas se présenter à deux reprises à des réunions organisées avec la ligue concernant ses plaintes.

Tebas a également déclaré à Vinicius « il est nécessaire que vous vous informiez », ajoutant: « Ne vous laissez pas manipuler ».

Ces commentaires ont provoqué une réaction de colère de l’ailier du Real, qui a écrit sur Twitter : « Encore une fois, au lieu de critiquer les racistes, le président de LaLiga apparaît sur les réseaux sociaux pour m’attaquer.

« Autant vous parlez et faites semblant de ne pas lire, autant l’image de votre championnat est ébranlée.

« S’omettre ne fait que vous rendre égal aux racistes. Je veux des actions et des punitions. »

LaLiga a déclaré qu’elle demanderait toutes les images disponibles afin d’enquêter sur ce qui s’est passé à la lumière de l’incident. « Si un crime de haine est identifié, nous prendrons les mesures légales appropriées », a déclaré la ligue dans un communiqué.

Valence a annoncé qu’elle « bannirait à vie » les fans impliqués dans l’incident.

Cependant, Javier Solis, leur directeur d’entreprise et porte-parole, a exigé dimanche des excuses d’Ancelotti, accusant l’Italien de qualifier tous les fans de Valence de « racistes ».