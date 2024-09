Valdy cherche à renouer avec de vieilles connaissances lors de sa tournée aux Pays-Bas

L’icône de la musique folk canadienne Valdy, qui a beaucoup joué à la radio à travers le pays dans les années 1970, revient à Terre-Neuve-et-Labrador pour une tournée des centres artistiques et culturels de la province.

Valdy, aujourd’hui âgé de 81 ans, a vécu à Placentia Bay au plus fort de sa carrière et dit qu’il a hâte de reprendre contact avec de vieux amis.

Il plaisante en disant qu’il appelle tout le monde dans son répertoire pour voir comment ils vont.

« Attention, c’était il y a quelques années, donc certains d’entre eux ont déménagé ou ont tout simplement quitté la planète. Nous le saurons. »

Avant la pandémie, Valdy était encore en tournée et commence à revenir à des concerts plus fréquents. Il dit que son attitude s’est adoucie au fil des ans et qu’il constate que sa relation avec le public s’est également améliorée, à mesure qu’ils mûrissent ensemble.

« J’étais peut-être un peu désinvolte ou un peu lâche au début, mais maintenant je fais plus attention à la setlist, à l’échauffement pour le concert et à la simple participation. »

Valdy joue ce soir au St. John’s Arts and Culture, avec spectacles programmés pour Gander demain, Grad Falls-Windsor dimanche, Corner Brook le 19 et Stephenville le 20 septembre.