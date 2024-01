Valdo Calocane a « activement caché » sa psychose à ses parents et est devenu une « bombe à retardement »

Par Andy Dolan et Tom Bedford et James Fielding et Jon Brady









Il a été élevé comme un garçon modeste et tranquille dans une famille chrétienne qui travaille dur – mais Valdo Calocane a caché toute l’étendue de sa dépression mentale à sa famille avant de poignarder à mort trois innocents à Nottingham l’année dernière. Calocane, qui a tué les élèves Grace O’Malley Kumar et Barnaby Webber et le gardien de l’école Ian Coates à Nottingham, est un double ressortissant guinéen-Bissau/portugais qui avait un statut établi au Royaume-Uni grâce à sa citoyenneté portugaise. La Crown Court de Nottingham a appris qu’il avait été sectionné quatre fois au cours des trois années qui ont précédé les meurtres – y compris un incident pendant le confinement au cours duquel il a suivi une femme chez elle et l’a laissée si terrifiée qu’elle a sauté d’une fenêtre pour s’échapper. Les meurtres odieux de juin de l’année dernière ont choqué les habitants, qui ont déclaré qu’il avait bénéficié d’une « bonne éducation » auprès de sa famille, originaire d’Afrique de l’Ouest et qui a ensuite déménagé en Europe. Il est né en Guinée-Bissau, sa famille a déménagé à Madère quand il était enfant, puis à Lisbonne au Portugal quand il avait environ huit ans. Valdo Calocane a plaidé coupable d’homicide involontaire après avoir tué trois personnes à Nottingham l’été dernier. Calocane photographié dans un appartement étudiant en 2022. Un ancien colocataire a déclaré qu’il “avait l’air d’un gars normal” Un croquis judiciaire de Calocane tel qu’il a comparu aujourd’hui devant la Crown Court de Nottingham pour plaider coupable aux accusations d’homicide involontaire coupable. Les tueurs Ce père de 55 ans a déménagé dans le Pembrokeshire il y a près de 20 ans pour travailler à la construction d’une raffinerie de pétrole à Milford Haven. Son épouse, Celeste, 43 ans, l'a suivi avec leurs trois enfants en 2007, après qu'il ait trouvé une maison et des écoles pour les enfants. Calocane était l'aîné des enfants, âgé de 16 ans à l'époque, et fut bientôt remarqué comme étant quelque peu calme et renfermé. Il n'a pas obtenu le baccalauréat parce qu'il ne pensait pas obtenir des notes adéquates, a appris le tribunal, et a plutôt trouvé un travail subalterne comme ouvrier ou comme nettoyeur. À 17 ans, a-t-on appris au Mail, Calocane avait quitté la maison familiale – contre la volonté de ses parents – et avait loué un appartement avec des amis à proximité. On pense qu'il a déménagé à Birmingham – où il a dérivé entre les studios – avant de redécouvrir l'éducation et de « bien étudier ». Après s’être installé à Nottingham, il s’est inscrit à l’Université de Nottingham en tant qu’étudiant adulte dans le cadre de son cours de génie mécanique et a obtenu son diplôme en 2022. Un CV en ligne suggère qu’il a trouvé du travail dans une succursale du détaillant de mode Next pendant ses études. Un ancien colocataire à Nottingham, qui a vécu à Calocane pendant une grande partie de 2020, a déclaré que le tueur “semblait être un gars normal” à l’époque – mais a admis qu’il était aux prises avec sa santé mentale. “Je ne le connaissais pas très bien mais il ne se droguait pas et ne buvait pas beaucoup”, a déclaré l’ancien élève. «Il a dit qu’il avait entendu et vu des choses qui n’existaient pas. «Je ne lui ai pas beaucoup parlé. Quand il n’était pas à l’université, il travaillait, mais il ne m’a jamais dit où il travaillait. À peu près à la même époque, Calocane aurait noué une sorte de relation avec un mannequin OnlyFans : l’appartement où elle vivait à l’époque a été perquisitionné par la police l’été dernier. Mais le mannequin, une femme d’une vingtaine d’années qui a grandi dans le Lincolnshire, a nié avoir jamais connu Calocane lorsqu’elle a été contactée par l’intermédiaire de sa famille. La Crown Court de Nottingham a appris que Calocane avait été évalué en vertu de la loi sur la santé mentale en 2020 après que l’université ait cherché à lui obtenir de l’aide pour son esprit à la suite d’incidents au cours desquels il avait tenté d’enfoncer les portes de son logement étudiant. Il s’est avéré psychotique mais ne présentait qu’un faible risque pour les autres ; mais il a ensuite été détenu en vertu de la loi et admis dans les services de psychiatrie hospitaliers de l’hôpital Highbury de Nottingham pendant trois semaines. On lui a conseillé de prendre des médicaments antipsychotiques pendant six à neuf mois, mais moins d’un mois plus tard, il a été réadmis à l’hôpital après avoir arrêté de prendre ses médicaments et s’être introduit de force dans une autre pièce. En mai 2021, les parents de Calocane étaient préoccupés par sa santé mentale, mais il aurait « activement caché » sa psychose et aurait à nouveau arrêté de prendre ses médicaments, comme le soupçonnait son frère Elias. Barnaby Webber a été poignardé à mort Grace O’Malley Kumar a été tuée à ses côtés Le gardien de l’école, Ian Coates, a été poignardé à mort par Calocane, qui a ensuite volé sa camionnette et l’a utilisée pour conduire sur d’autres personnes. Une image de vidéosurveillance de Valdo Calocane le jour où il a commis le meurtre brutal de trois personnes à Nottingham en juin 2023. Le tribunal a été informé qu’il n’avait pas signalé les voix qui lui annonçaient que sa famille allait mourir, et il s’est désengagé du traitement après avoir affirmé que ces voix étaient la création des services de santé mentale essayant de l’aider. Il a ensuite été sectionné et est resté à l’hôpital jusqu’en octobre 2021, après quoi il a piégé un colocataire dans la cuisine de leur étudiant, le retenant avec une prise de tête ; qui conduisent à une autre évaluation et, après un premier passage dans la communauté, à un nouveau découpage. L’un des étudiants qui partageaient le logement avec Calocane a déclaré à MailOnline : « Avec le recul, je pense qu’il était une bombe à retardement et qu’il allait exploser à un moment donné. «Je me sens chanceux de ne pas avoir été dans la zone d’explosion, mais je me sens tellement horrible pour les gens qui l’étaient.» Quelques mois après l’incident dans l’appartement, il a été surpris en train de tenter de s’introduire par effraction dans la même propriété située au rez-de-chaussée, à seulement deux minutes à pied de l’endroit où Barnaby et Grace sont tombés. Le colocataire a déclaré: "Nous avons reçu la visite des agents de sécurité complexes qui nous ont dit qu'ils avaient surpris Valdo en train d'essayer de s'introduire par effraction dans notre immeuble au rez-de-chaussée et qu'il semblait avoir quelque chose sous sa veste." Les anciens colocataires de Calocane ont été avertis par les responsables du logement universitaire de garder leur porte verrouillée, mais on ne sait pas exactement quelles mesures, le cas échéant, ont été prises contre Calocane à ce moment-là. Par la suite, le tribunal a entendu que Calocane avait collaboré de manière intermittente avec l'équipe communautaire, mais leur avait donné une fausse adresse. Mais à peine cinq semaines avant les meurtres, le tribunal a appris que Calocane avait attaqué deux collègues dans un entrepôt où il avait trouvé du travail et avait été banni des lieux. Les parents de Calocane restent à Haverfordwest. Il y a environ un an, son père a changé de carrière lorsqu’il a commencé à travailler comme aide-soignant, tandis que sa mère travaille comme infirmière en soins intensifs à l’hôpital Withybush de la ville. Le révérend Adrian Vaughan, pasteur de l’église, a déclaré : « Ses parents ont emménagé dans la rue où se trouve l’église, ce sont de fervents chrétiens et se sont bien installés chez nous. « Lorsque Valdo a quitté la maison familiale, il a loué un logement chez des amis. Je le voyais toujours dans le centre-ville – il me saluait toujours et était poli. Le ministre a félicité les Calocanes pour leur travail acharné, ajoutant : « Ils n’ont jamais bénéficié de l’aide sociale un seul jour depuis leur arrivée dans ce pays. « La mère de Valdo est infirmière diplômée en soins intensifs et son père est soignant dans la communauté. “Ce sont des gens travailleurs, doux et honnêtes et leurs enfants ont reçu une bonne éducation.”