Valdez, meilleur buteur des Quilmes, prend sa retraite du football à 22 ans

Jose Luis Valdez avait un contrat avec Quilmes jusqu’à l’été. Ian Walton / Getty Images

Le meilleur buteur de tous les temps de Quilmes, Jose Luis Valdez, a annoncé sa retraite du football à l’âge de 22 ans.

L’attaquant a pris la décision surprise après avoir été ignoré par l’entraîneur des Quilmes Facundo Sava pour la première équipe avant la nouvelle campagne.

Valdez, qui a marqué deux buts en 10 apparitions alors qu’il était prêté à Talleres de Remedios De Escalada plus tôt sa saison, a été engagé avec le club de deuxième division Quilmes jusqu’à cet été.

« Je pensais que ce jour n’allait jamais venir, je pensais que je ne prendrais jamais cette décision », a écrit Valdez sur Instagram.

« Après presque 11 ans à jouer au football, loin de ma famille, de mes amis, de tout ce qui nous fait du bien, j’ai pris la décision de ne plus jouer. Je me trompe peut-être, mais je sais que je prends cette décision avec mon cœur et en sachant que Je pars heureux. Aujourd’hui, une autre étape commence, très différente de toutes. Merci à tous ceux qui m’ont permis de jouer et d’être heureux. «

Valdez a rejoint Quilmes en 2010 à l’âge de 12 ans et a eu un impact énorme sur les équipes de jeunes.

Il a joué pour les équipes argentines des moins de 15 ans et des moins de 17 ans et faisait partie des 16 joueurs argentins prometteurs invités à s’entraîner avec l’équipe senior avant la Copa America 2015.

Dans son billet d’adieu, Valdez, qui a fait ses débuts dans l’élite argentine avec Quilmes en août 2016, a donné un bref compte rendu de sa carrière et des sacrifices qu’il a consentis en cours de route.

« Parfois, le football donne beaucoup de tristesse, mais aussi beaucoup de joie », écrit-il. «De nombreuses années de sacrifice, manquant des dates importantes parce que je devais m’entraîner ou jouer à un jeu. Les blessures qui ont joué contre vous, l’atmosphère qui parfois ne vous permettait pas de jouer à un match ou ne vous permettait même pas de vous entraîner.

«Vivant dans une pension, où chaque année vous rencontriez de nouvelles personnes, vous deviez devenir les compagnons de tout le monde, sans même rencontrer personne.

« Laisser une famille derrière lui pour réaliser un rêve, pouvoir faire ses débuts en Première Division et donner cette satisfaction à sa famille, pouvoir marquer un but en Première Division, pouvoir devenir champion. »

Depuis ses débuts en équipe, Valdez a fait 15 apparitions pour Quilmes mais n’a pas trouvé le fond des filets.