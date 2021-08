Valarie Allman, lanceuse de disque, remporte l’or olympique pour diriger l’équipe d’athlétisme américaine

TOKYO – Valarie Allman a remporté la médaille d’or au disque féminin lundi, la première médaille d’or en athlétisme pour l’équipe américaine aux Jeux olympiques de Tokyo.

Il s’agit de la première médaille de disque remportée par une Américaine dans cette épreuve depuis 2008. Allman a gagné avec un lancer de 226 pieds 3 pouces pour battre l’Allemande Kristin Pudenz (219-4), qui a remporté l’argent. Le Cubain Yaime Perez a remporté le bronze.

Le parcours d’Allman pour devenir médaillé d’or olympique a commencé par de la danse et des spaghettis.

Quand Allman était plus jeune, elle a passé un an à voyager aux États-Unis dans le cadre de « The Pulse on Tour », un programme de danse organisé par les chorégraphes de l’émission télévisée « So You Think You Can Dance ».

Mais en tant qu’adolescente à Silver Creek High School à Longmont, Colorado, alors qu’Allman aimait toujours danser, elle ne voulait plus s’y immerger.

Puis le dîner spaghetti est arrivé.

Les lanceurs de Silver Creek High School ont convaincu Allman de venir à leur dîner de spaghetti annuel. Mais il y avait une mise en garde.

« Ils ont dit que quiconque viendrait essayer de lancer pouvait venir au dîner », a déclaré Allman.

Allman a accepté les conditions. Elle est sortie et a essayé de lancer le disque et a immédiatement trouvé un talent pour cela. Son histoire en tant que danseuse en a fait une transition en quelque sorte transparente à l’intérieur du cercle du disque.

«Je suis allé l’essayer et j’ai eu un don pour ça. Je suis tombé amoureux de l’événement. Il y a un mouvement poétique qui m’a vraiment aidé quand j’ai commencé, et c’est devenu une telle passion dans tous les sens », a déclaré Allman. « C’est une combinaison de grâce, de force, d’équilibre, d’avoir une conscience de son corps et de pouvoir le déplacer avec force. C’est principalement ce qu’est le lancer du disque.

Allman n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour exceller ; elle était le leader national 2013 du secondaire dans le disque. Elle a accepté une bourse universitaire à Stanford, où elle deviendrait détentrice du record de l’école et six fois All-American.

En tant que professionnelle, elle a régulièrement grimpé dans les classements mondiaux. Elle s’est classée septième aux Championnats du monde 2019, avec un lancer de 202 pieds 10 pouces.

« Je me suis amélioré avec le temps. J’ai découvert que j’allais passer à l’échelon suivant et être humilié, mais pour moi, c’était vraiment motivant », a déclaré Allman.

Depuis qu’elle a terminé septième au monde, Allman a amélioré sa marque aux championnats du monde de près de 30 pieds. Elle a lancé un record américain de 230 pieds 2 pouces en 2020. Elle a ensuite remporté les essais olympiques de cette année avec un lancer de 229 pieds 5 pouces.

Environ un mois et demi plus tard, elle est désormais championne olympique. Elle est la première femme américaine à remporter l’or au disque depuis Stephanie Brown Trafton en 2008.

« Stephanie Brown Trafton est quelqu’un que j’admire et que j’admire. Elle était folle quand je suis entré dans le sport pour la première fois », a déclaré Allman. « Construire sur un héritage qui a été rare aux États-Unis serait un honneur. »