Les souvenirs de Noël d’enfance restent avec nous pour toujours. La maison de mes parents était à deux, deux en bas avec des toilettes extérieures.

Et moi et les enfants de la rue avions un concours pour trouver le plus long glaçon du lavoir, puis le sucer. De nos jours, la santé et la sécurité nous diraient probablement que nous attraperons la salmonelle, mais cela ne nous a jamais fait de mal.

Mais peut-être que Noël en tant que parent de jeunes enfants est encore meilleur que ceux de notre enfance car tout le monde sait qu’il y a cent fois plus de joie à donner qu’à recevoir.

Quand Jonathan et Robert étaient petits, je me levais à 4h30 le matin de Noël et je les réveillais en leur disant: «Il a été!»

J’ai eu encore plus de plaisir à regarder Jonathan ouvrir Lego et Robert se défouler sur son nouveau xylophone, tous deux vêtus de minuscules robes de chambre, qu’eux.

Noël change avec l’âge, et cette année les restrictions et mon arthrite signifient que je ne chanterai pas et ne danserai plus chez Robert comme je le faisais par le passé.

Il ne cesse de me rappeler le moment où j’ai pris une salière aussi grande que la tour de Blackpool pour l’utiliser comme microphone, j’ai commencé à danser autour de son îlot de cuisine et j’ai fait irruption dans une interprétation de Blue Moon: «Ba-bom-a-bom».







Je ne suis peut-être pas la maman que j’étais il y a 40 ans, et je passerai peut-être Noël seul cette année. Mais je ressens toujours l’esprit de Noël. Il est là pour que tous voient si nous regardons de près.

Cette semaine, il a trouvé sa place dans une carte de Noël d’une dame du nom de Francine Dickinson de Crewe qui m’a fait sentir toute chaleureuse, floue et très émue par sa gentillesse festive.

Francine et moi ne nous connaissons pas. Mais elle lit cette chronique et comme moi souffre d’arthrite. Et vous ne croirez pas la façon dont la carte est arrivée jusqu’à moi.

Francine a contacté sa sœur qui vit au Pays de Galles comme moi, et grâce à une chaîne d’amis et au bouche à oreille, elle a réussi à remettre sa carte à une dame qui vit à proximité et elle a été remise en main propre.

Cela signifie plus pour moi que de gagner à la loterie, car la loterie n’est que de l’argent. La pensée est tellement plus précieuse.

Les Noëls sont si différents maintenant que même mes petits-enfants ont grandi. Et j’adorais regarder par la fenêtre le jour de Noël pour voir les petits avec leurs nouveaux landaus, patins à roulettes, vélos et scooters. Maintenant, je ne vois pas d’enfants parce qu’ils sont tous à l’intérieur avec des iPad.

Mais l’effort réel de Francine pour répandre la joie de Noël est exactement ce qui rend cette période de l’année si spéciale. Et n’importe qui, de tout âge, peut en profiter et le transmettre.









N’oublions donc pas les posties qui nous ont fait signe sur leurs tournées lorsque le verrouillage signifiait que nous ne voyions pas beaucoup de monde.

Envoyons une petite carte à l’enfant qui a colorié un arc-en-ciel pour que vous puissiez en mettre une dans votre fenêtre pour honorer le NHS. Et pourquoi ne pas remercier les personnes qui ont livré vos achats lorsque Covid nous a gardés à l’intérieur.

Pensez aux autres tout à l’heure et vous serez étonné de ce que vous ressentez pour Noël.

Pas de notes bum du Quo

Mon amie Sheila sait que je souffre beaucoup de mes jambes arthritiques, alors m’a apporté un coussin chauffant électrique. Elle a dit que si je m’asseyais dessus pendant une heure, je devrais ressentir un certain soulagement.

Bientôt, j’ai changé les paroles de la chanson This Girl is on Fire d’Alicia Keys en My Bum is on Fire et je l’ai chanté pour moi-même. Je devais aller m’asseoir près de la porte arrière ouverte pour me rafraîchir au cas où des flammes jailliraient de mon dos.

Une fois que j’ai commencé à chanter, j’ai commencé à jouer ma vieille musique sur mon iPad. Je ne peux plus danser comme Tina Turner, mais mes épaules ont commencé à faire ses mouvements.

Donc, après une représentation assise de Proud Mary, je suis passé à Motown et j’ai écouté les trois degrés chanter When Will I See You Again? Cela m’a fait me sentir sentimentale et pleureuse en pensant à mon défunt mari Colin.

Pour me reprendre, je suis passé à Status Quo et Rockin ‘All Over the World. J’aurais commencé à me cogner la tête, mais avec ma tension artérielle, je me serais retrouvé en A&E.

Donc, pour tous ceux qui en ont un peu marre, surtout maintenant que les jours sont sombres et pluvieux, essayez de mettre de la musique qui signifie quelque chose pour vous. Cela change mon humeur à chaque fois et me transporte à toutes les époques de ma vie. C’est un élève spirituel merveilleux et garanti.

Les rides tournent

Regarder le spécial 60e anniversaire de Coronation Street m’a fait réfléchir, William Roache n’a-t-il pas bien vieilli?

Je n’ai pas. Quand je me regarde dans le miroir, je vois que mon visage a besoin d’un fer à repasser.







Devenir fou pour les collations

Cette semaine, je ne pouvais pas arrêter de manger à nouveau des cacahuètes grillées au miel.

Le paquet n’était pas assez gros pour mes doigts gourmands, pas plus que mes petits bols. J’ai donc fait quatre nœuds dans chaque coin de papier essuie-tout et j’ai vidé tout le sac.

Je sais que manger autant n’est pas bon pour moi. Mais je dois continuer à le faire car ils me maintiennent régulièrement.

Mort sombre de l’ours de l’Avent







Je suis triste d’annoncer que le calendrier de l’avent du chocolat Lindt n’existe plus.

Le gros nounours derrière le numéro 24 me faisait un clin d’œil et me faisait signe depuis des jours. Alors j’ai mangé sa tête en regardant Strictly et j’ai enveloppé son corps et ses jambes avant de le ramener derrière sa porte.

Mais avant que le spectacle ne soit terminé, tout son corps était dans mon ventre et son emballage en or dans la poubelle.

Il n’y avait aucune chance qu’il ait duré jusqu’à la veille de Noël. Alors je l’ai juste mis hors de sa misère.

Mon panier? Tout est scone







Un ami m’a acheté un magnifique panier Marks and Spencer rempli de thé, de gâteaux et de friandises.

Je n’avais pas d’autre choix que de manger les quatre scones du Devonshire (et le petit pot de délicieuses confitures de fraises) tout de suite – je ne voulais pas qu’ils partent avant la date de péremption.

Et j’aurais partagé le gâteau si les gens m’avaient appelé, mais personne n’a appelé à temps.

Maintenant, le joli panier en osier gris est vide et je vais l’utiliser pour ranger mes biens précieux: Tena Ladies.

