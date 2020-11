Val Savage, la mère de Robbie Savage, dit que Noël ne sera pas le même mais que nous pouvons en tirer le meilleur parti – Val Savage

Peu importe nos efforts, le Noël de cette année ne sera pas le même. Et c’est peut-être une bonne chose.

Si nous ne pouvons pas nous précipiter dans les magasins, peut-être que les parents ne dépenseront pas autant et se sentiront stressés.

Maintenant que les grandes fêtes sont annulées, aucun de nous ne se sentira obligé de se glisser dans de nouvelles tenues et de sortir alors que nous préférerions vraiment rester confortables à la maison.

Si les attentes de Noël sont moindres, nous espérons que la charge de travail sera plus facile et que nous pourrons avoir le temps de profiter des plaisirs les plus simples de la vie.

Parce que quand j’étais enfant, les Noëls étaient beaucoup moins extravagants – et beaucoup plus agréables.

Mes cousins ​​Geoff et John sont venus rester, et nous nous sommes réveillés à 2 heures du matin pour ouvrir les sacs que le Père Noël avait laissés.







(Image: Mirrorpix)



Nous étions aux anges avec de petites lampes de poche et nous étions allongés sur le lit en les faisant tourbillonner pour créer des motifs au plafond.

Nos parents n’avaient pas l’argent pour nous gâter mais j’étais ravi d’une confiserie de jouets et de ses minuscules pots de Dolly Mixtures. Et un livre qui contenait une poupée en carton et différentes tenues à découper avec des petits ciseaux.

Tous ont été achetés localement dans des endroits comme la quincaillerie – il n’y avait pas de grands magasins à proximité.

Maman a travaillé très dur pour préparer le dîner de Noël à partir de zéro quand il n’y avait pas de lave-vaisselle ou de micro-ondes pour faciliter les choses.







(Image: Getty Images)



Il n’y avait jamais assez de bagues sur la cuisinière pour tous les légumes, donc ses pommes de terre rôties n’étaient jamais bouillies mais trempées dans de la graisse d’oie, cuites au four et toujours parfaitement croustillantes à l’extérieur et légèrement moelleuses à l’intérieur.

Des semaines à l’avance, elle préparait un gros pudding avec six pences – pas comme aujourd’hui quand vous en achetez un chez Sainsbury’s et le mettez au micro-ondes jusqu’à ce qu’il pique. J’ai adoré voir papa verser du rhum sur le dessus et l’allumer avec une allumette.

Nous n’avions que les toilettes extérieures, qui avaient souvent des glaçons. Mais c’était tellement agréable de jouer à des jeux près du feu rugissant dans le salon, car seules les personnes chics avaient des salons.

Papa a ouvert des noix du Brésil et maman lui a dit de partir parce que les coquilles volaient partout.

Cette nuit-là, nous avons rejoint tous les voisins à l’extérieur pour entendre les enfants de la chorale de l’église chanter des chants de Noël sous une vieille lampe à pétrole. Et la journée s’est terminée avec nous tous de retour autour du feu, utilisant la longue fourchette pour faire griller le pain que nous avons étouffé en gouttes.

Ce n’est pas étonnant que j’ai un taux de cholestérol élevé maintenant.

Nous avons peut-être progressé techniquement, mais peut-être avons-nous reculé socialement.

Cette année, comme beaucoup d’entre nous, je passerai le jour de Noël seul. Comment puis-je choisir avec quel fils le passer quand je les aime tous les deux également?

Et je serai bien. Je vais rester dans mes pyjamas toute la journée, poser mes pieds sur le canapé, profiter d’une boîte de Matchmakers orange (même si j’aime aussi ceux à la menthe, au cas où quelqu’un le demanderait).







(Image: Runcorn Weekly News)









(Image: Tony Spencer)



Je porterai le magnifique bavoir en tartan qu’un adorable lecteur m’a envoyé pour ne rien dribbler sur moi. Et je vais regarder mes vieux films préférés – mais pas C’est une vie merveilleuse car cela me fera pleurer.

Je ne me sentirai pas seul car je peux FaceTime à ma famille tout au long de la journée et les voir dans leurs nouveaux pulls de Noël. Et je serai ici avec tous mes souvenirs de mon défunt mari Colin.

Je respecte Meghan pour être si ouverte

Meghan a eu le courage de partager publiquement la triste nouvelle de sa fausse couche.

À mon époque, beaucoup de femmes pensaient que de telles choses devaient être gardées silencieuses. Mais je crois toujours fermement qu’il faut être ouvert, même sur des choses profondément personnelles dont il est difficile de parler. La mise en bouteille aggrave les choses parce qu’elles se détériorent.







(Image: Getty)



C’est pourquoi, alors que la plupart des femmes que je connaissais ont gardé le silence sur le changement de vie, j’ai dit à mes garçons Jonathan et Robert que je traversais la ménopause.

J’ai expliqué que j’avais des sautes d’humeur et comment je ne pouvais pas m’empêcher quand la brume rouge tombe. J’ai dit: «Si je vous demande de prendre une tasse, prenez-la et pour l’amour de Dieu, ne dites pas« dans une minute ».»

Ils savaient que je le pensais – ils savaient à mes yeux.

Mais parfois, nous pouvons trop partager.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



J’ai été déçu par Ruthie Henshall lorsqu’elle a parlé de sa relation avec le prince Edward dans I’m a Celebrity. Elle est une star du théâtre musical respectée avec un immense talent, mais elle a manqué de respect à Prince Edward, à sa femme, à ses enfants et surtout à elle-même. Et je ressentirais la même chose si Prince Edward était plombier.

Tout le monde a un passé romantique, mais en bavarder à la télévision nationale ne met pas Ruthie sous un bon jour. Si c’était un moyen d’attirer l’attention, c’était un coup bon marché.

Buged lors de mon voyage dans les vallées

Je suis une célébrité m’a toujours collé. Et j’ai des informations privilégiées qui mettront certaines rumeurs au lit.

Aux gens qui disent que c’est terrible que les cafards des essais soient dans la campagne galloise quand ils ne sont pas indigènes, j’aimerais leur dire que j’ai trouvé un cafard dans un B&B près de Cardiff quand je regardais notre Robert jouer au football.







(Image: Julian Hamilton / Daily Mirror)



Et aux gens qui disent que les camarades de camp sont dans un studio et non dans le château, ma voisine Nia est allée à Conwy pour regarder Gwrych et dans un café local a parlé aux gens qui travaillaient sur le château pour le préparer pour le spectacle. Une dame a dit que son mari était un menuisier et gâchait son plaisir du spectacle en disant constamment: «J’ai fait ça!

Alors ne remettons pas en question la magie – profitons-en simplement.

Je suis fraîchement sorti des gâteaux

Mon amie Sheila est une boulangère à la maison incroyable et a gentiment déposé six tartelettes au citron, six tartes hachées et un demi-gâteau au citron le lundi. Elle a dit que je pouvais garder les boîtes pour les garder fraîches.







(Image: Lucy Skoulding)



Il n’y en avait pas besoin. J’ai mangé quatre des tartes au citron avec une tasse de thé, puis j’ai mangé les deux autres plus tard dans la nuit. Le lendemain, j’ai commencé avec les tartes hachées et avant que je ne m’en rende compte, le filet de citron n’était que quelques miettes.

Les gâteaux n’ont pas duré assez longtemps pour devenir même légèrement rassis.

Je suis devenu fou de ma belle-fille

Le sel de manger autant d’arachides la semaine dernière m’a fait mal aux gencives et je m’inquiétais de l’effet que cela aurait sur mes veines.







(Image: Julian Hamilton / Daily Mirror)



J’ai donc dit à ma belle-fille Kim que même si j’écrivais «deux gros sacs d’arachides salées BIG KP» sur ma liste de courses cette semaine, de ne pas les acheter.

Kim ne les a pas achetés. Et puis je lui ai dit qu’elle était cruelle.

Si vous souhaitez contacter Val, veuillez envoyer un e-mail à features@mirror.co.uk