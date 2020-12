Noël sera différent de toutes les autres années mais je ne peux pas attendre.

Je serai seul, donc je n’aurai pas besoin de participer à une cérémonie, comme je le fais parfois quand je suis chez quelqu’un d’autre. Je vais mettre mes pieds sur le canapé, ce que je fais rarement chez quelqu’un d’autre. Et je vais enlever mon soutien-gorge, ce que je ne ferais JAMAIS chez quelqu’un d’autre.

Ma belle-fille Kim a gentiment offert de m’assiette un dîner de Noël et de le livrer à ma porte.

J’essaye d’avoir le courage de demander deux fois plus de sauce. Ou peut-être trois fois le montant. J’aime tellement la sauce que même si j’étais à Buckingham Palace, je demanderais plus – et je la boirais directement du bec.







Maintenant, je suis seul, je ne cuisine pas de gros repas parce que je ne peux pas être dérangé par toutes les casseroles et poêles. Mais quand j’étais plus jeune, je faisais un dîner de Noël craquant, mais je ne pouvais jamais maîtriser la sauce comme celle de ma mère.

À la fin, mon défunt mari Colin a demandé à maman d’apporter sa propre sauce pour nous tous le jour de Noël. Elle a utilisé les jus de viande, l’eau bouillie et la pâte à brunir. Pendant des années, elle est venue chez nous avec un pot de sauce Tupperware.

J’essayais de rendre la table agréable en posant une nappe en damassé que j’avais empruntée à maman et en allumant une bougie au milieu pour essayer d’être chic. Et chaque année, mon père soufflait la bougie et la cire éclaboussait partout. Chaque repas se terminait par une maman disant à papa: « Bill, je ne peux pas t’emmener nulle part. »

Tarte au visage le jour de Noël

Enfant, j’adorais jouer à des jeux de société comme des serpents et des échelles ou des tiddlywinks le jour de Noël.

En tant que Nana, j’apprécie généralement Pie Face mais je ne pense pas que je la jouais de la bonne manière. J’avais pour objectif de me faire éclabousser le visage avec de la crème autant que je pouvais parce que j’aimais secrètement la manger.

J’ai eu la chance d’avoir perdu l’amour







La mort de Barbara Windsor m’a rendu triste non seulement parce que le décès d’une personne célèbre donne l’impression de perdre un ami, mais parce que je sais ce que son mari Scott a vécu.

Aimer quelqu’un qui est lentement perdu à cause de la maladie d’Alzheimer donne l’impression d’être en deuil chaque jour.

Bien sûr, je pleure toujours et j’aspire à mon Colin. Mais je ris aussi. Je pense à la seule fois où il m’a crié dessus, lorsque nous avions passé des heures à essayer de quitter Londres en voiture et que nous nous étions retrouvés à cinq kilomètres de l’endroit où nous nous étions arrêtés. Je lui ai grogné tout le chemin du retour, en disant: «La connaissance? Votre tête est pleine de bouillie ».

Quelques heures plus tard, avec moi toujours harcelant, il a arrêté la voiture dans un parking près de Watford Gap et a dit: « Val, si vous ne le fermez pas, je vous ferai sortir de la voiture et vous laisserai ici ». Je savais qu’il le pensait donc nous n’avons pas parlé jusqu’à ce que nous ayons atteint Leicester et il s’est tourné pour me sourire. Bénissez-le de m’avoir supporté, parce que je suis un salaud.







Je pense aux choses romantiques qu’il a faites, comme me laisser un vase de douzaines de roses rouges sur la table basse après avoir été absent pendant quelques jours avec une carte qui disait: « Val, cette maison n’est que des briques et du mortier sans vous dedans ».

Et je pense aux fois où il a dit: « Elle n’est pas avec moi » quand j’ai reconstitué la vieille publicité de spray corporel Impulse en me vaporisant et en courant pour le saluer à l’aéroport. Pauvre Colin – s’il m’avait soulevé et m’avait fait tourner, il se serait donné une hernie.

Scott a dit que Barbara était l’amour de sa vie et Colin était le mien. Avec le temps, lorsque la douleur du chagrin s’atténuera, j’espère que Scott se sentira comme moi – heureux et chanceux d’avoir eu cet amour.

Ne manque strictement pas la finale pour Robbie

La finale Strictly est le temps fort télévisé de l’année et je suis désespéré de le regarder en direct.

Mais juste au moment où mes épaules iront à la mélodie du thème, Robbie m’appellera et me demandera de donner mes prédictions de football sur son émission en direct BBC Radio 5.

J’ai décidé de lui dire qu’il n’y avait aucune chance que je rate la finale, même pour lui. Je suis absolument catégorique. Je ne changerai pas d’avis. En aucune façon.







Mais je sais qu’il me contournera. Je ne sais pas comment il fait, mais il a toujours réussi en tant que garçon et il le fait encore aujourd’hui. Même quand je ne pouvais pas voir clairement à travers la brume rouge de la ménopause, il pouvait me faire rire.

Donc, bien que je fasse tout ce que je peux pour m’en tenir à mes armes pour regarder l’émission en direct, s’il vous plaît, personne ne peut-il me téléphoner pour me dire le résultat avant d’avoir regardé l’enregistrement?

Garder les friandises jusqu’à Noël? Soyez bourré!

Il a fallu toute ma volonté pour ne pas ajouter deux sacs de cacahuètes à la liste de courses hebdomadaire que ma petite-fille Caitlin achète gentiment pour moi.

Je voulais être en meilleure santé. Et je voulais garder les autres friandises de ma liste pour le jour de Noël. Mais cela ne servait à rien car ils sont tous partis.

Cela m’a rappelé de faire de la farce la veille de Noël il y a des années lorsque mes garçons étaient petits et que maman et papa venaient dîner le lendemain. Le jour de Noël, j’ai dû m’excuser de ne pas avoir assez de farce et avouer l’avoir mangée avec une cuillère pendant que je la préparais.







Je devrais me sentir déçu d’être avide cette semaine. Mais à mon âge, je ne sais pas ce qui va se passer demain, alors je les ai quand je les veux.

Boris ferait mieux de ne pas jouer avec Tena Ladies

Tout ce discours sur le Brexit me rend frénétique. Ce n’est pas la pensée des pénuries alimentaires qui m’inquiète si les camions sont bloqués à Holyhead ou à Douvres, car tant que j’ai un pot de confiture et que je peux faire un butty, je survivrai comme nos parents en temps de guerre.

Mais que faire si je n’arrive pas à joindre Tena Ladies? Cette alouette du Brexit ferait mieux d’être triée rapidement avant de marcher avec mon marcheur vers Downing Street et de déclarer une urgence nationale.

Boris peut être difficile de bouger lorsqu’il s’agit de débattre avec les dirigeants européens. Mais je lui mets au défi d’essayer de s’interposer entre les femmes d’un certain âge et leurs Tena Ladies.

