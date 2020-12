Je me suis risqué à me faire coiffer parce que je veux faire un effort, même si Noël était sur FaceTime cette année.

J’étais un sac de nerfs. Entendre parler de la façon dont les hôpitaux locaux étaient au point de rupture n’a rien fait pour soulager mon estomac nerveux. Alors une fois mes cheveux coiffés et que j’attendais mon amie Sheila, j’ai éclaté en chanson à travers mon masque pour me remonter le moral.

Tout le monde dans le salon a ri parce qu’ils ont été surpris d’entendre une femme de 72 ans annoncer les célibataires de Beyonce. «Si vous l’avez aimé, vous auriez dû lui mettre une bague».

C’est le grand avantage de vieillir: je me fiche de ce que les autres pensent de moi.

Même si je n’ai peut-être jamais fait comme je ne peux pas m’empêcher de le dire tel quel. Quand je regardais Charlie, le fils de Robbie, jouer au football, toutes les autres mamans étaient plutôt bien. Une dame parlait de la façon dont elle se sentait chaude et dérangée tout le temps.







J’ai dit: « Je ne suis pas drôle mais tu es ménopausée, bébé ». Les gens autour de nous ont commencé à bégayer. J’ai seulement dit ce qu’ils pensaient.

À l’époque où Robbie jouait pour Leicester, je craignais que toutes les autres jolies épouses et mamans ruisselaient d’or et parlaient de l’endroit où elles avaient trouvé leurs beaux vêtements de créateurs, tandis que je parlais de mes tongs Asda.

Mais j’ai été réconforté lorsque Robbie a dit: « Ne change jamais, maman. » C’est une bonne chose, car je ne pense pas que je pourrais jamais.

Peut-être que je ne peux pas m’arrêter de dire ce que je pense, mais j’aime aussi entendre ce que vous pensez.

La semaine dernière, j’ai reçu une carte de Noël d’un très aimable lecteur adressé simplement: «Val Savage, la maman de Robbie, près de Llay, Wrexham».

J’ai demandé à mon facteur comment il avait réussi à m’atteindre, et il n’en avait pas la moindre idée. Je suis juste aux anges parce que cela signifie le monde pour moi.







Donc, en plus d’une adresse e-mail – features@mirror.co.uk – (je ne sais pas comment l’utiliser mais elles sont imprimées et envoyées à moi), j’ai maintenant une nouvelle adresse postale chic, et j’espère cela facilite la tâche pour vous et pour la belle postie: Val Savage, boîte postale 7290, E14 5DD.

J’ai déjà reçu beaucoup de jolies lettres et courriels que j’aimerais partager avec vous. J’espère que vous avez tous réussi à profiter un peu de Noël.

Amour Val X







Cher Val,

Je voulais juste vous remercier pour votre article dans le miroir. Dans cette triste période sombre et inquiétante, tu m’as fait rire et pleurer. La pensée de vous passer sans vos Tena Ladies me remplit d’horreur, et quand vous avez dit que vous aviez mangé toute la nourriture dans votre panier avant Noël pour l’empêcher de se déclencher, cela m’a fait rire de rire.

Comme vous, je serai sans soutien-gorge le jour de Noël car nous n’avons pas de visiteurs. Au plaisir de suivre vos singeries dans la nouvelle année.

Cordialement, Jaki

Aww Val, j’attends avec impatience votre page tous les samedis! Vous êtes si honnête et terre à terre, et vous me faites rire aux éclats. Il suffit de lire que vous faites de la farce et que vous vous moquez de la plupart des choses – je le fais toujours et je dois continuer à ajouter plus de Paxo.

Je souhaite que tu sois mon voisin – tu es si adorable xx. Joyeux Noël belle dame.

Aime Carol xx

Salut Val – Je veux vous faire savoir à quel point j’ai hâte de lire votre article un samedi. Tellement rafraîchissant d’avoir un article aussi honnête et réconfortant.

Cela me fait toujours sourire et parfois rire aux éclats. Profitez de vos friandises de Noël chaque fois que vous les mangez. Continuer à écrire pour nous remonter le moral. J’espère que le camion Tena passe.

Cheryl x

Salut Val – Permettez-moi tout d’abord de vous féliciter pour votre chronique. Votre page est la première vers laquelle je me tourne tous les samedis, puis je m’assois autour d’un café et savoure vos observations hebdomadaires, et parfois les élucubrations. J’aime cela.

Moi aussi, je suis une femme d’un certain âge (74 ans), donc je peux comprendre ce que vous écrivez et cela change pour quelqu’un de notre âge qui n’est pas une célébrité mais une vraie personne qui connaît et comprend le vrai sens de la vie.

Jan

Chère Mme Savage, ou Val pour nous.

Tu as rendu ma mère et moi très heureux grâce au verrouillage. On a hâte que samedi pour lire ta chronique, ça fait notre semaine et ça me concerne car j’ai perdu mon mari à un jeune âge et la façon dont tu parles de ton Colin ça me fait penser à mon mari. Tu es un diamant.

Merci, Jayne

Salut Val – Votre chronique me fait rire et parfois pleurer. Vous faites un travail brillant, continuez comme ça. Vous dites que vous êtes fier de vos enfants.

Mais rappelez-vous Val, ils seront extrêmement fiers de leur jolie maman drôle qui nous a tous permis de continuer cette année. Faites attention et restez en sécurité.

Lynn xxx







Cher Val – Vous êtes une bouffée d’air frais. J’adore votre point de vue et vous m’empêchez de me sentir coupable lorsque j’ai mangé trop de chocolat ou décidé de manquer le cours de yoga. Tu es une étoile.

Meilleurs voeux, Sue, un Scouser au nez bleu

Cher Val, il y a juste une chose que j’attends avec impatience chaque semaine et c’est la lecture de tous vos beaux articles. Votre personnalité transparaît.

Vous dites les choses telles qu’elles sont et j’adore votre sens de l’humour. Mon défunt mari était comme le vôtre, je pense que le football était sa vie – il s’endormirait en regardant la télévision si ce n’était pas le foot! Bénis toi Val de nous avoir donné quelque chose à sourire.

Veda

Salut Val, j’aime tellement tes petites histoires de vie chaque semaine. C’est tellement agréable d’avoir une personne terre à terre qui nous raconte ce qui se passe dans sa vie en ce moment.

Le peu de tes Tena Ladies m’a vraiment fait rire. J’ai 73 ans donc je sais ce que vous vouliez dire, ha-ha!

Meilleurs voeux Susan xx

Salut Val – Votre page est toujours une joie. Je peux me voir dans tant de vos écrits. Je passe aussi votre page à ma fille – elle adore la lire aussi.

Nous rigolons souvent à haute voix en le lisant. Continuez à écrire s’il vous plaît – c’est un peu de soleil un samedi.

Valérie







Cher Val, je dois dire à quel point j’apprécie ta page dans Saturday’s Mirror, c’est comme s’asseoir avec un vieil ami et une bonne tasse de thé avec quelques rires.

J’ai vraiment hâte d’y être. Merci beaucoup et continuez votre bon travail, je suis sûr que vous devez avoir beaucoup de fans qui attendent avec impatience le samedi maintenant.

Margaret