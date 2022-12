Val Kilmer fait l’éloge du casting de “Top Gun: Maverick” alors que le film remporte une nomination aux Golden Globe

Val Kilmer a fait l’éloge de Tom Cruise et du casting de “Top Gun: Maverick” alors que le film était nominé pour le Golden Globe du meilleur film.

Kilmer, 62 ans, est revenu au rôle d’Iceman pour le film. L’acteur a récemment été nommé l’un des artistes de l’année 2022 d’EW. Après avoir reçu l’honneur, il a rendu hommage à la distribution.

“En faisant ce premier film, nous étions tous si jeunes, mais même alors, il y avait un lien spécial entre nous tous”, a déclaré Kilmer à Entertainment Weekly. “Après le tournage, nous riions et dansions toute la nuit. En revenant travailler avec Tom plus de 30 ans plus tard, c’était comme si aucun temps ne s’était écoulé. C’est un professionnel accompli, et son zeste et son énergie pour le cinéma sont contagieux. Être à côté de lui vous rend instantanément meilleur. Cela dit, nous avons fait exploser beaucoup de prises en riant tellement. C’était vraiment amusant – vraiment spécial.

“Et quand le film est sorti cet été, la réponse a été tout simplement incroyable ! J’ai été particulièrement ravi et touché par la réaction du public à ma scène avec Tom. Mais, pour être honnête, avec Tom, [director] Joseph Kosinski, et [executive producer] Jerry Bruckheimer à la barre, il ne faisait aucun doute que le film serait un succès”, a-t-il ajouté. “Ce fut un immense honneur de travailler avec eux tous. En plus de cela, l’ajout de la nouvelle distribution d’ensemble était parfait. C’était une histoire très engageante d’avoir les jeunes canons dirigés par les vétérans… jeu de mots. »

“Top Gun: Maverick” a été créé le 27 mai. La suite “Top Gun” est le film le plus rentable de 2022 et le film le plus rentable de Cruise de tous les temps.

“Il ne fait aucun doute que ‘Top Gun: Maverick’ est une véritable pierre de touche culturelle incarnant la puissance de l’expérience cinématographique”, a déclaré Brian Robbins, président et chef de la direction de Paramount Pictures, dans un communiqué à Deadline.

“Alors que nous célébrons cette énorme réalisation et l’impact massif du film, nous souhaitons exprimer notre gratitude à Tom Cruise, à nos cinéastes et à nos acteurs, aux équipes de marketing et de distribution de Paramount et aux légions de fans nouveaux et de longue date de” Top Gun “qui continuent de tourner pour profiter de ce film remarquable.”

Bien qu’il soit l’un des plus gros frappeurs d’Hollywood, Cruise n’avait pas eu une aussi grande ouverture depuis “La guerre des mondes” de 2005 avec Dakota Fanning. Le film de science-fiction réalisé par Steven Spielberg a rapporté 64,9 millions de dollars lors du week-end du Memorial Day de cette année-là.

Comscore a également noté que “Mission : Impossible – Fallout” avait rapporté 61,2 millions de dollars en 2018, mais les autres films de Cruise ont tous ouvert à moins de 60 millions de dollars.

Cruise a déclaré que “Top Gun” ne ferait “jamais” ses débuts en salles sur un réseau de streaming malgré des années de revers dus à la pandémie de COVID-19.

Lorsqu’on lui a demandé s’il se sentait pression pour sortir le film à quelque titre que ce soit sur un réseau de streaming, Cruise a assuré au public que cela n’arriverait jamais.

“Cela n’arriverait jamais”, a déclaré Cruise en riant dans des extraits publiés sur The Hollywood Reporter. “Cela n’arriverait jamais.”

