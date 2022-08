Val Kilmer dit qu’il aimerait rejouer à Batman

Val Kilmer est prêt à voler à nouveau, cette fois en tant que Batman.

Après son retour sur grand écran en tant que pilote Tom “Iceman” Kazansky dans le blockbuster Maverick: Top Gun, l’acteur a déclaré lors d’une interview avec Jim Vejvoda d’IGN qu’il serait intéressé à reprendre son rôle de Caped Crusader.

Entre Michael Keaton et George Clooney enfilant la cape noire, Kilmer a joué Batman dans le film de 1995 Batman Forever, face à Jim Carrey comme The Riddler, Tommy Lee Jones comme Two-Face et Chris O’Donnell comme Dick Grayson, alias Robin.

L’interview de Vejvoda avec Kilmer a été réalisée par e-mail après que l’acteur, également connu pour ses performances dans Real Genius et Tombstone, ait perdu la voix à cause d’un cancer de la gorge après une trachéotomie en 2014. L’apparition de Kilmer dans la suite de Top Gun était aidé par la société britannique d’intelligence artificielle Sonanticqui a créé un modèle de sa voix.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait intéressé à jouer Bruce Wayne, en particulier à une époque où “nous avons maintenant plusieurs univers dans les films de bandes dessinées où les acteurs qui ont joué Batman ou Spider-Man dans le passé font équipe avec l’acteur actuel jouant le rôle “, aurait répondu l’acteur, “Oui, s’il vous plaît.”

L’interview de l’acteur de 62 ans, qui Vejvoda a tweetéest venu sur les talons de Warner Bros. Discovery annonçant qu’il avait sortie annulée du prochain film Batgirl, qui mettait en vedette Leslie Grace dans le rôle de Batgirl / Barbara Gordon et Keaton reprenant son rôle de Batman. Le film, qui fait partie de DC Extended Universe, a été abandonné après avoir coûté au studio 90 millions de dollars.

L’interview intervient également alors que Maverick, qui a dépassé le milliard de dollars au box-office mondial pour devenir le film le plus rentable de l’année, a été sorti pour les ventes numériques à domicile via des magasins en ligne comme Amazon Video, Apple TV et Vudu. Kilmer a rappelé le frisson de travailler sur le film de 1986 et de travailler à nouveau avec Tom Cruise, alias Maverick.

“Pendant le premier film, nous nous sommes éclatés en tant que jeunes acteurs !!” Kilmer a déclaré à IGN par e-mail. « J’ai été époustouflé par l’ampleur des décors ! J’ai de bons souvenirs des « coulisses ! » »

“La plupart des films sont en ATTENDANT !!!” il a dit. “Cela demande beaucoup de discipline. Sur le nouveau, c’était juste agréable d’être avec Tom et d’avoir la chance de se reconnecter !!”

Kilmer a également déclaré au cours de la conversation qu’il serait amusant de faire une suite au drame policier Heat de 1995, car il a un amour et une confiance avec le réalisateur Michael Mann. Mann a déclaré en janvier qu’il était travailler sur un roman qui suit le personnage de KilmerChris, alors qu’il tente de s’échapper de Los Angeles à la suite du vol de banque désastreux et de la fusillade chaotique du film.

Les luttes de Kilmer contre le cancer de la gorge ont été documentées dans le 2021 Amazon Prime Video film Val. Dans le film, le fils de Kilmer, Jack, raconte comment la chimiothérapie et les traitements de radiothérapie ont altéré la capacité de Kilmer à parler, mais pas sa voix créative.