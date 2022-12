Val Kilmer contraint de renoncer au rôle de “Willow” en raison de problèmes de santé, déclare le showrunner

Val Kilmer a été contraint de renoncer à reprendre son rôle pour “Willow” en raison de ses problèmes de santé, a déclaré le showrunner Jonathan Kasdan dans une nouvelle interview.

Le premier épisode du redémarrage est sorti le 30 novembre sur Disney+.

“Alors que COVID a dépassé le monde, il est devenu insurmontable”, a déclaré Kasdan à Entertainment Weekly. “Nous nous préparions au printemps de l’année où cela se produisait le plus. Et Val, à contrecœur, n’a pas senti qu’il pouvait sortir.”

Kilmer a joué le rôle de Madmartigan dans le film original de 1988 aux côtés de Warwick Davis.

“Je me souviens d’être allé voir Val juste après que cette chose a commencé à prendre de l’ampleur, et j’ai dit:” Écoutez, nous faisons cela et le monde entier veut que Madmartigan revienne “”, a rappelé le showrunner à la sortie. “Et il était comme, ‘Pas autant que moi.'”

“Il m’a embrassé quand je suis parti. Il est venu me chercher et il a dit : ‘Tu vois ? Je suis toujours super fort.’ Et j’étais comme, ‘Génial'”, a ajouté Kasdan. “Nous avons commencé à construire la première saison avec l’intention de le faire apparaître. [It wasn’t clear we couldn’t get him] jusqu’à assez tard dans le processus, franchement.”

Bien qu’il n’ait pas fait d’apparition dans la première saison, Kasdan a souligné qu’il y avait une possibilité que Kilmer puisse encore faire son retour.

“Nous voulions laisser la porte ouverte à toute possibilité future et honorer son esprit”, a-t-il déclaré à EW. “Nous avons essayé de le faire et de travailler avec lui de manière à ce qu’il soit ressenti et entendu, sinon vu.”

Kilmer a reçu un diagnostic de cancer de la gorge en 2015. Il a pu reprendre son rôle d’Iceman dans “Top Gun: Maverick”, mais l’acteur a rencontré des difficultés en raison de dommages causés par une trachéotomie.

“Je ne peux pas parler sans boucher ce trou [in his throat]. Il faut faire le choix de respirer ou de manger”, expliquait-il au magazine People en 2021. “C’est un obstacle très présent chez qui me voit.”

