Val Demings se présentera pour le siège du Sénat de Floride de Marco Rubio en 2022

WASHINGTON – La représentante Val Demings, ancienne chef de la police à son troisième mandat au Congrès, devrait briguer le siège du Sénat américain désormais détenu par le républicain Marco Rubio en 2022.

La démocrate à trois mandats annoncera officiellement bientôt, selon l’un de ses conseillers. La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Politico.

Demings, élu à la Chambre en 2016, figurait sur la liste restreinte des candidats à la vice-présidence de Joe Biden l’année dernière. Elle représente un district de la région d’Orlando, qui est un territoire important dans l’état crucial du champ de bataille de la Floride.

«J’aurais soutenu sa candidature au poste de gouverneur, mais c’est la bonne solution pour elle et pour nous», a déclaré à Politico l’ancien directeur financier de la Floride, Alex Sink, à propos de Demings, 64 ans, qui est l’ancien chef de la police à Orlando. Sink a déclaré qu’il était devenu clair lors d’une réunion des militants des droits à l’avortement de Ruth List que Demings représenterait la meilleure chance du parti de garder le contrôle du Sénat.

En avril, Demings a reconnu sur MSNBC qu’elle avait été poussée à se présenter à un poste supérieur. «J’ai reçu des appels, des SMS et des messages de personnes de tout l’État me demandant de me présenter parce qu’elles sentent qu’elles ne sont pas représentées et que leur voix n’est pas entendue», a-t-elle déclaré à Jonathan Capehart.

Représentant Val Demings de Floride: Un regard sur sa carrière politique

«Je veux aller, Jonathan, à la position où je peux faire le plus de bien. Et soyez le plus efficace et faites le plus de travail. Mon état d’origine, la Floride, le mérite », a-t-elle déclaré.

Demings avait envisagé une course au poste de gouverneur, selon des sources. Mais selon son conseiller, le siège du Sénat est «un prolongement plus naturel de sa fonction publique, en particulier la poursuite du travail qu’elle a accompli à la Chambre».

Le Sénat est réparti à parts égales entre les deux partis, le vice-président Kamala Harris votant à égalité.

Demings a éclaté sous les projecteurs nationaux lorsqu’elle a été choisie pour être l’un des sept responsables de la mise en accusation pour superviser le premier procès de mise en accusation de l’ancien président Donald Trump au Sénat.

En Floride, les démocrates n’ont remporté que deux élections à l’échelle de l’État depuis 2010.

Rubio a fait une offre à la Maison Blanche lors de son premier mandat, mais a abandonné la course à la présidentielle en 2016 après avoir perdu la primaire de Floride face à Trump. Rubio a insisté à plusieurs reprises par la suite sur le fait qu’il serait un simple citoyen une fois son mandat au Sénat expiré à la fin de cette année, mais a annulé cet engagement et a été réélu pour un second mandat avec 52% des voix.

