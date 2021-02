BEIJING: Un vaisseau spatial chinois est entré en orbite autour de Mars mercredi lors d’une expédition pour faire atterrir un rover à la surface et rechercher des signes de vie ancienne, ont annoncé les autorités dans une étape historique de la mission dans l’espace lointain la plus ambitieuse du pays à ce jour.

L’arrivée de Tianwen-1 après un voyage de sept mois et près de 300 millions de miles (475 millions de kilomètres) fait partie d’un sursaut inhabituel d’activité sur Mars: un vaisseau spatial des Émirats arabes unis a basculé en orbite autour de la planète rouge mardi, et un rover américain devrait arriver la semaine prochaine.

L’agence spatiale chinoise a déclaré que l’orbiteur et le rover combinés de cinq tonnes avaient tiré son moteur pour réduire sa vitesse, lui permettant d’être capturé par la gravité de Mars.

L’entrée en orbite a été un succès… ce qui en fait le premier satellite artificiel Mars de notre pays, a annoncé l’agence.

La mission est audacieuse même pour un programme spatial qui a accumulé un flux constant de réalisations et apporté du prestige au Parti communiste au pouvoir en Chine.

Si tout se passe comme prévu, le rover se séparera du vaisseau spatial dans quelques mois et atterrira en toute sécurité sur Mars, faisant de la Chine le deuxième pays à réussir un tel exploit. Le rover, un véhicule à énergie solaire de la taille d’une voiturette de golf, recueillera des données sur les eaux souterraines et recherchera des preuves que la planète a peut-être déjà abrité une vie microscopique.

Tianwen, le titre d’un ancien poème, signifie Quête de la vérité céleste.

Atterrir un vaisseau spatial sur Mars est notoirement difficile. Des vaisseaux spatiaux russes et européens écrasés jonchent le paysage avec un atterrisseur américain défaillant. Une douzaine d’orbiteurs ont raté la cible. En 2011, un orbiteur chinois à destination de Mars faisant partie d’une mission russe n’est pas sorti de l’orbite terrestre.

Seuls les États-Unis ont réussi à atterrir sur Mars huit fois, à commencer par deux missions Viking dans les années 1970. Un atterrisseur et un rover américains sont en service aujourd’hui.

La tentative de la Chine impliquera un parachute, des tirs de roquettes et des airbags. Son site d’atterrissage proposé est une vaste plaine parsemée de roches appelée Utopia Planitia, où l’atterrisseur américain Viking 2 a atterri en 1976.

Avant l’arrivée cette semaine du vaisseau spatial chinois et de l’orbiteur des EAU, six autres engins spatiaux opéraient déjà autour de Mars: trois américains, deux européens et un indien.

Les trois dernières missions ont été lancées en juillet pour profiter de l’alignement étroit entre la Terre et Mars qui ne se produit qu’une fois tous les deux ans.

Un rover de la NASA appelé Perseverance vise un atterrissage le 18 février. Il cherchera également des signes de vie microscopique ancienne, collectant des roches qui seront rendues sur Terre dans environ une décennie.

Le programme spatial secret et militaire de la Chine a accumulé une série de réalisations. En décembre, il a ramené des roches lunaires sur Terre pour la première fois depuis les années 1970. La Chine a également été le premier pays à atterrir un vaisseau spatial de l’autre côté peu exploré de la Lune en 2019.

La Chine construit également une station spatiale permanente et planifie une mission lunaire avec équipage et une éventuelle base de recherche permanente sur la lune, bien qu’aucune date n’ait encore été proposée.

Alors que la plupart des contacts avec la NASA sont bloqués par le Congrès et que la Chine ne participe pas à la Station spatiale internationale, elle coopère de plus en plus avec l’Agence spatiale européenne et des pays comme l’Argentine, la France et l’Autriche. Très tôt, la Chine a coopéré avec l’Union soviétique puis la Russie.

