Le Brexit est enfin arrivé et avec lui une variété de changements dans la vie, certains attendus et d’autres qui seront probablement une surprise.

L’un de ceux-ci pourrait être le retour des frais d’itinérance sur votre téléphone lorsque vous voyagez en Europe. Auparavant, vous pouviez vous attendre à utiliser votre téléphone comme vous le faites au Royaume-Uni, et les minutes, les SMS et les données sortaient de votre allocation.

Mais tout cela a-t-il changé maintenant que le Royaume-Uni ne fait pas partie de l’UE?

Que sont les frais d’itinérance?

Pendant un certain nombre d’années, toute personne voyageant à travers l’Europe continentale et utilisant son téléphone paierait des frais pour l’utilisation des réseaux de téléphonie mobile. Celles-ci étaient appelées frais d’itinérance, car vous étiez en effet en déplacement et non à la maison. Et ils ont conduit à des factures assez lourdes si vous regardiez quelques épisodes sur Netflix sans vous en rendre compte.

Pour voir une explication plus détaillée, lisez notre article sur les frais d’itinérance mobile.

Les choses ont changé en 2017 lorsque la législation a été adoptée qui permettait aux membres de l’UE de voyager à travers tous les États membres sans encourir ces frais. Bien sûr, la Grande-Bretagne a voté pour quitter l’UE et à partir du 31st En décembre, la période de transition a pris fin, laissant le Royaume-Uni hors du bloc.

Si les pêcheurs peuvent se réjouir, quiconque espère voyager à travers le continent devra désormais faire face à des factures de téléphone plus importantes. Pour clarifier cela, le site Web du gouvernement britannique indique ce qui suit:

‘À partir du 1er janvier 2021, la garantie de l’itinérance gratuite des téléphones portables dans l’UE, en Islande, au Liechtenstein et en Norvège prendra fin.

Renseignez-vous auprès de votre opérateur téléphonique pour connaître les éventuels frais d’itinérance que vous pourriez recevoir à partir du 1er janvier 2021.

Une nouvelle loi signifie que vous êtes protégé contre les frais de données mobiles supérieurs à 45 £ sans que vous le sachiez.

Une fois que vous atteignez 45 £, vous devez choisir de dépenser plus afin de pouvoir continuer à utiliser Internet pendant que vous êtes à l’étranger. Votre opérateur téléphonique vous dira comment vous pouvez faire cela.‘

L’EE facturera-t-elle l’itinérance dans l’UE?

Au moment de la rédaction de cet article, le site Web d’EE indiquait que «Nos clients bénéficient d’une itinérance inclusive en Europe et au-delà, et nous n’avons pas l’intention de changer cela en fonction des résultats du Brexit. Ainsi, nos clients partant en vacances et voyageant dans l’UE continueront à profiter de l’itinérance inclusive.‘

Le site fournit également un vérificateur afin que vous puissiez confirmer que la destination que vous visitez reste exempte de frais d’itinérance potentiels.

Lisez notre Comment fonctionne l’itinérance sur EE? guide pour plus d’informations.

O2 facturera-t-il l’itinérance dans l’UE?

Le site d’O2 est moins clair sur la façon dont les choses vont changer, mais après avoir parlé avec le service client, nous avons reçu la réponse suivante, légèrement vague:

‘Rien ne change alors que le Royaume-Uni est dans la période de transition jusqu’à la fin de cette année [2020]. Nous ne prévoyons actuellement pas de modifier nos services d’itinérance à travers l’Europe et nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement britannique pour maintenir les dispositions actuelles de l’UE « Roam comme à la maison » après la fin de la période de transition.».

Avec l’utilisation politique de la langue, nous vous recommandons de contacter O2 avant de voyager à l’étranger, simplement pour confirmer que vous pouvez utiliser votre appareil sans risque de frais d’itinérance.

Lisez notre Comment fonctionne l’itinérance sur O2? guide pour plus d’informations.

Trois facturera-t-il l’itinérance dans l’UE?

Nous avons dû contacter Three car il n’y avait aucune information sur son site Web. Un porte-parole de Three a déclaré au conseiller technique: ‘Three est le leader mondial de l’itinérance internationale et propose déjà l’itinérance sans frais supplémentaires pour ses clients dans plus de 70 destinations, dont les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Nous conserverons ce formidable avantage client, quelles que soient les négociations sur le Brexit, permettant à nos clients de continuer à utiliser leur téléphone lorsqu’ils voyagent dans l’UE.‘

Lisez notre Comment fonctionne l’itinérance sur Three? guide pour plus d’informations.

Vodaphone facturera-t-il l’itinérance dans l’UE?

Au moment de la rédaction de cet article, il n’y avait aucune information claire sur le site Vodaphone pour savoir s’il changerait sa politique d’itinérance à la fin de la période de transition. Heureusement, après avoir contacté la société, nous avons reçu cette déclaration du porte-parole de Vodafone UK: ‘Nous n’avons pas l’intention de réintroduire les frais d’itinérance.‘

Bonne nouvelle donc pour les clients Vodaphone qui ont l’intention de voyager dans un futur proche. Lisez notre Comment fonctionne l’itinérance sur Vodaphone? guide pour plus d’informations.

