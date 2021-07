Vainqueurs et perdants du repêchage d’expansion de la LNH à Seattle Kraken

Les Golden Knights de Vegas ont remporté un Fleury lors du repêchage d’expansion de 2017 et ont atteint la finale de la Coupe Stanley lors de leur première saison.

Le Kraken de Seattle a annoncé deux Fleury mercredi soir lors du repêchage d’expansion de la 32e équipe de la LNH.

Bien sûr, les frères Haydn (Anaheim Ducks) et Cale Fleury (Canadiens de Montréal) ne sont pas le gardien vedette Marc-André Fleury, mais le Kraken a formé une équipe intéressante lorsque le directeur général Ron Francis a sélectionné 15 attaquants, 12 défenseurs et trois gardiens.

Il y a encore un repêchage d’entrée, une agence libre et des échanges à faire avant que la liste complète ne prenne forme, mais voici les gagnants et les perdants du repêchage d’extension du Kraken:

Gagnants

Francis: Il a déclaré avant le projet d’expansion que l’espace de plafond salarial était son plus grand atout et qu’il avait constitué une équipe qui, selon Capfriendly.com, dispose de près de 29 millions de dollars à dépenser. Il a persuadé les agents libres Chris Driedger, Adam Larsson et Jamie Oleksiak de se joindre à l’équipe. Il a une solide profondeur organisationnelle en défense et il a choisi des joueurs polyvalents qui peuvent monter et descendre dans la formation avancée.

Marc Giordano : L’ancien capitaine des Flames de Calgary et vainqueur du trophée Norris assumera un rôle de leader sur le Kraken. Et si Seattle ne décolle pas au cours de sa première saison, il pourrait finir par devenir un concurrent en tant qu’agent libre sans restriction en attente.

Yanni Gourde : L’entraîneur du Lightning de Tampa Bay, Jon Cooper, a commencé le troisième trio de Gourde dans les matchs éliminatoires pour une raison. C’est un joueur énergique qui peut marquer des buts clés. Il pourrait devenir le visage de cette franchise.

Amateurs de jeu physique : Larsson, Oleksiak, Brandon Tanev et Nathan Bastian ont terminé parmi les 30 premiers de la LNH pour les coups sûrs la saison dernière. Kurtis MacDermid est prêt à laisser tomber les gants.

Blues de Saint-Louis : Francis aurait pu prendre Vladimir Tarasenko et le retourner contre des actifs. Mais il ne l’a pas fait, et les Blues seront en mesure d’obtenir une sorte de retour pour le joueur ayant le meilleur score qui vient de terminer quelques saisons remplies de blessures.

ESPN : Le nouveau partenaire de diffusion de la LNH a fait de bons débuts, une fois le problème du micro sans fil résolu. Même si la liste avait été divulguée au cours de la journée, Chris Fowler et Dominic Moore ont gardé les choses animées et les standups enregistrés par Kevin Weekes étaient amusants. C’était agréable de présenter tous les endroits célèbres de Seattle et d’avoir des athlètes célèbres de Seattle pour annoncer les choix. Avoir une pieuvre révélant le choix des Red Wings de Detroit était un classique.

Perdants

Manque de puissance des étoiles : Beaucoup de grands noms avec de gros salaires étaient disponibles, dont Carey Price, Ryan Johansen, Tarasenko, James van Riemsdyk et d’autres. Mais Francis a évité ces joueurs. Ses plus grands joueurs sont Giordano, Gourde et Jordan Eberle. Mais le pouvoir des étoiles n’est pas aussi important pour les équipes d’expansion. Quoi qu’il en soit, le Kraken se vendra et l’équipe développera ses propres stars.

Inexpérience en gardien de but : Marc-André Fleury avait disputé près de 700 matchs lorsque les Golden Knights l’ont choisi. Les trois gardiens du Kraken – Chris Driedger, Vitek Vanecek et Joey Daccord – comptent 84 matchs. Les deux premiers ont connu des saisons 2021 exceptionnelles, mais si l’un ou l’autre régresse, cela pourrait causer des problèmes.

Joueurs locaux : Everett, Washington, natif TJ Oshie a clairement indiqué qu’il voulait rester avec les Capitals de Washington et qu’il était protégé. Francis a transmis les natifs de Washington Tyler Johnson et Dylan Gambrell. Mais Driedger et Morgan Geekie ont joué leur hockey junior pour les Américains de Tri-City à Kennewick, Washington.

Maple Leafs de Toronto: Ils ont abandonné un espoir et un choix de septième ronde pour décrocher Jared McCann, puis l’ont exposé et l’ont perdu lors du repêchage d’expansion. McCann aurait été un bon ajout, mais au moins les Maple Leafs ont gardé Alexander Kerfoot. Ils ont exposé les deux joueurs après avoir choisi de protéger un quatrième défenseur, Justin Holl.

Équipes albertaines : Les Flames et les Oilers d’Edmonton devront beaucoup affronter Giordano et Larsson la saison prochaine. Les Flames auraient pu recevoir un beau retour pour Giordano s’il était resté. Les Oilers n’ont pas été en mesure de négocier un nouvel accord avec Larsson, mais il a obtenu un contrat de 16 millions de dollars sur quatre ans avec Seattle.