vainqueurs du derby Adayar et Hurricane Lane ont offert leur participation à Cazoo St Leger | Nouvelles de course

Les héros du derby Adayar et Hurricane Lane sont en tête d’affiche des 31 premières inscriptions pour le plus ancien classique du calendrier, les Cazoo St Leger Stakes à Doncaster.

Course sur Town Moor le 11 septembre, la course est disputée sur un mile et six stades pour une bourse totale de 700 000 £.

Hurricane Lane de Charlie Appleby est le favori avant-poste après son succès dans le derby irlandais et sa victoire catégorique au Grand Prix de Paris à ParisLongchamp.

Appleby a également inscrit le vainqueur d’Epsom Adayar, qui a été vu pour la dernière fois en train de remporter le Derby par quatre longueurs et demie et doit affronter le King George de samedi à Ascot.

Mojo Star de Richard Hannon était le finaliste à Epsom et le poulain est sur le point de se croiser à nouveau après une cinquième malchanceuse dans le Derby irlandais.

« Le St Leger est sur le radar pour Mojo Star », a déclaré Hannon.

« Nous lui avons donné l’entrée et nous verrons comment nous allons.

« Il est bien sorti d’Irlande et a fait une petite pause depuis.

« Je ne sais pas trop où il va courir ensuite, mais je suis content de lui. »

Lone Eagle de Martyn Meade détient également une entrée et a été vu pour la dernière fois terminant juste un cou derrière Hurricane Lane dans le derby irlandais.

Aidan O’Brien est bien représenté avec 13 prétendants possibles, dont les plus convoités sont le finaliste du Grand Prix de Paris Wordsworth et le vainqueur des Yeats Stakes Sir Lucan.

Le concours a été remporté l’année dernière par Galileo Chrome de Joseph O’Brien et l’entraîneur pourrait tenter de remporter un nouveau succès cette saison avec Okita Soush, non exposé, qui a un run et une victoire à son actif après avoir triomphé dans un mile-quatre. furlong Fairyhouse maiden en juin.

« Okita Soushi est déclaré pour participer à une course d’un kilomètre et demi à Leopardstown jeudi, nous verrons donc comment il s’en sortira », a déclaré O’Brien.

« Il a bien gagné sa jeune fille et nous pensons qu’il a l’étoffe d’un bon stayer, bien qu’il reste à voir s’il sera tout à fait prêt pour un St Léger.

« Nous avons pensé que cela valait la peine de faire une entrée car nous voulions garder nos options ouvertes. »