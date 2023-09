Vainqueurs de la Coupe du Monde FIBA : liste complète des champions par année

Des équipes du monde entier se réunissent tous les quatre ans depuis 1950 pour participer à la Coupe du Monde FIBA.

Revenons sur la liste complète des vainqueurs de la Coupe du Monde FIBA :

2019: L’Espagne a battu l’Argentine, 95-75

2014 : Les États-Unis battent la Serbie 129-92

2010 : Les États-Unis battent la Turquie 81-64

2006 : L’Espagne a battu la Grèce 70-47

2002 : La Yougoslavie a battu l’Argentine 84-77 en prolongation

1998 : La Yougoslavie a battu la Russie 64-62

1994 : Les États-Unis battent la Russie 137-91

1990 : La Yougoslavie a battu l’Union Soviétique, 92-75

1986 : Les États-Unis battent l’Union soviétique 87-85

1982 : L’Union soviétique a battu les États-Unis, 95-94.

1978 : La Yougoslavie a battu l’Union soviétique 82-81 en prolongation

1974* : Union soviétique

1967* : Yougoslavie

1963* : Brésil

1959* : Brésil

1954* : États-Unis

1950* : Argentine

*De 1950 à 1974, aucune finale n’a été jouée. Au lieu de cela, les équipes se sont affrontées une fois lors du tournoi à la ronde final de groupe. L’équipe avec le meilleur bilan a remporté le championnat.

Les États-Unis et la Yougoslavie sont à égalité pour le plus grand nombre de médailles d’or à la Coupe du Monde FIBA ​​avec 5. Voici une liste de tous les pays qui ont gagné :

