Vainqueurs de la Coupe des Ligues, perdants : Messi règne sur la MLS et la Liga MX

Après plus de 70 matchs mettant en vedette 47 équipes de la MLS et de la Liga MX d’Amérique du Nord, la toute première édition entièrement élargie du tournoi de la Coupe des ligues devrait se terminer samedi.

La compétition de style Coupe du monde, lancée par un but spectaculaire de la superstar argentine Lionel Messi lors de ses débuts à l’Inter Miami CF le mois dernier, a été extrêmement divertissante et parfois bizarre. Nous avons vu des résultats passionnants avec des scores élevés, un résultat renversé après que les joueurs ont été rappelés pour reprendre une dernière série de pénalités, de longs retards météorologiques, de superbes golazos, un raton laveur d’assaut à travers une tribune de presseet bien sûr, un gardien faisant littéralement des tours de magie en pleine séance de tirs au but.

Ces quelques semaines ont été très agréables et samedi, nous verrons qui soulèvera le trophée interligue lorsque le Nashville SC accueillera le Miami de Messi lors du match de championnat à succès. Plus tôt dans la journée, en guise d’apéritif, l’Union de Philadelphie accueillera Monterrey dans le match pour la troisième place du tournoi.

Résumer la compétition n’est pas une tâche facile, surtout si l’on considère l’offre constante de feux d’artifice et l’excentricité qui a été exposée. Cela dit, des points de discussion clairs et des leçons ont été tirés et avant la fin du week-end, voici quelques gagnants et perdants de l’édition 2023 animée de la Coupe des Ligues.

Gagnants

Messi mania à Miami et en MLS

Qui aurait deviné que le plus grand joueur de tous les temps aurait été un succès à la fois sur et en dehors du terrain ?

Lionel Messi a marqué neuf buts et ajouté quatre passes décisives lors de ses six premiers matchs avec l’Inter Miami. Eric Hartline – USA TODAY Sports

De la minute où Messi est entré pour la première fois sur le terrain lors de l’ouverture du tournoi entre Miami et Cruz Azul, jusqu’à la préparation du match de championnat de samedi, le vainqueur de la Coupe du monde a été un énorme triomphe pour Miami et la MLS. Avec neuf buts et quatre passes décisives en seulement six matchs disputés, le joueur de 36 ans (avec de nouveaux coéquipiers tels que Sergio Busquets et Jordi Alba) a contribué à transformer la pire équipe de la MLS en une puissance immédiate qui s’est maintenant qualifiée pour le 2024 Coupe des champions de la CONCACAF.

Que ce soit dans les gradins, avec des célébrités comme LeBron James et Kim Kardashian présentes, ou sur les écrans de télévision, l’attention sur la MLS a grimpé en flèche. Les prix des billets montent en flèche pour les matchs de Messi et selon une publication sur les réseaux sociaux du propriétaire de Miami, Jorge Mas la semaine dernière, les abonnés au Season Pass MLS sur Apple TV ont plus que doublé depuis l’arrivée de Messi.

D’ici samedi, les projecteurs de Messi pourraient devenir encore plus brillants avec un éventuel premier trophée avec sa nouvelle équipe.

Les optimistes de la Liga MX

Vivant dans l’ombre de Messi et de son impact sur la MLS, les clubs de Liga MX font face à un mélange de sentiments sans aucune représentation en finale.

Si nous regardons le verre à moitié vide, les médias et les fans mexicains se sentiront justifiés par leurs plaintes selon lesquelles les équipes de la Liga MX ont pris du retard ces dernières années. Pour ceux qui recherchent des exemples de stagnation, des arguments ont été avancés selon lesquels aucune équipe de Liga MX en finale et seulement deux au total en quart de finale indiquent une mauvaise gestion continue de l’élite mexicaine.

Cependant, si nous calculons les chiffres des résultats individuels de la Liga MX contre la MLS à la Coupe des ligues, le verre a tendance à sembler à moitié plein. Jouant en tant que visiteurs constamment en déplacement, les équipes de la Liga MX ont jusqu’à présent atteint 17W-12D-17L (90 minutes seulement, sans compter les pénalités). Les équipes MLS à domicile n’ont remporté ces matchs de Liga MX que 36,9% du temps.

C’est en fait un signe fantastique pour la compétitivité de la Liga MX dont on ne parle pas assez. Même lorsque vous enlevez les favoris du titre mexicain comme Club America, Monterrey et Tigres, les équipes de niveau intermédiaire à inférieur de la Liga MX détenaient un record de 9W-10D-15L à l’extérieur contre les clubs MLS.

En passant, dans une récente interview exclusive avec ESPN, le président de la Liga MX, Mikel Arriola, a laissé la porte ouverte à la possibilité d’organiser des matchs de la Coupe des ligues au Mexique.

Nashville

En gardant à l’esprit la section précédente, ce que Nashville a fait semble d’autant plus impressionnant. Avec la mise en garde de leur avantage sur le terrain, le club du Tennessee a remporté un succès à élimination directe contre l’Amérique et Monterrey, deux clubs mexicains qui étaient les favoris d’avant le tournoi pour tout gagner.

Plus tôt en huitièmes de finale, Nashville a également dû surpasser ses rivaux du FC Cincinnati.

« Pour pouvoir passer ce tournoi en battant Cincinnati, en battant le Club America, en battant facilement une bonne équipe du Minnesota [5-0 in the quarterfinals] et puis évidemment en battant Monterrey, nous devrions être pleins de confiance », le capitaine du club Dax McCarty dit le site Web de la ligue après avoir battu Monterrey 2-0 en demi-finale mardi. « Je peux vous dire tout de suite, il n’y a personne dans ce vestiaire en ce moment qui a peur ou peur du moment et qui a peur de jouer contre cette équipe de Miami. »

Alors que la majeure partie du monde du football américain s’est concentrée sur chaque mouvement de Messi, Nashville mérite un énorme crédit pour sa course vers la finale. C’est une équipe qui a rejoint la ligue aux côtés de Miami en 2020 avec beaucoup moins de fanfare, et pourtant ils sont maintenant sur le point de remporter un tout premier trophée, menés par les deux buts et les cinq passes décisives de l’attaquant révolutionnaire Hany Mukhtar.

Et à tout le moins, comme Miami, ils se sont officiellement qualifiés pour la Coupe des champions de la CONCACAF l’année prochaine pour la toute première fois.

La course Cendrillon de Querétaro

Sur le papier, Querétaro n’aurait même pas dû être inclus dans la conversation de la Coupe des ligues. Si ce n’était pas pour la pause en cours sur la promotion / relégation dans l’élite mexicaine, Los Gallos Blancos jouerait actuellement en deuxième division.

Entrant dans le tournoi en tant qu’équipe avec la valeur marchande la plus basse en Liga MX et MLS, selon Transfermarkt, Queretaro a non seulement réussi à sortir de la phase de groupes, mais a en quelque sorte terminé en quarts de finale. En fait, ils ont rendu les choses difficiles pour les finalistes de la Coupe MLS 2022 Philadelphia Union la semaine dernière, manquant de peu une place en demi-finale après une défaite 2-1 après un but dans le temps additionnel pour les hôtes.

Querétaro faisait partie des équipes les moins appréciées de la Liga MX en Coupe des Ligues, et pourtant seul Monterrey est allé plus loin que Los Gallos Blancos. Eric Hartline – USA TODAY Sports

Jouant une approche défensive du manager et ancien joueur Mauro Gerk, par opposition au style typique d’attaque intense défendu par la plupart des clubs de Liga MX, Queretaro a trouvé le succès à ses propres conditions en devançant toutes les équipes mexicaines sauf une.

Perdants

Clubs canadiens

Souvent négligé dans la rivalité entre les États-Unis et le Mexique qui englobe à la fois les clubs et les équipes nationales, le Canada peut parfois se sentir comme une troisième roue du soccer nord-américain. Et pourtant, lorsqu’on leur a donné la chance d’orienter le récit dans leur direction à la Coupe des ligues, les trois équipes canadiennes de la MLS n’ont pas fait grand-chose pour voler les gros titres.

Le Toronto FC, avec zéro point, a été éliminé en phase de groupes. Le CF Montréal, avec deux points, a également subi une sortie en phase de groupes. Seuls les Whitecaps de Vancouver ont atteint le tour suivant après une deuxième place dans leur groupe, mais une fois là-bas, ils ont été rapidement éliminés après une séance de tirs au but en huitièmes de finale avec les Tigres.

À moins d’une poussée de titre inattendue cette saison en MLS (Vancouver comme de longs coups?), Les équipes canadiennes devront attendre au moins 2024 pour obtenir la meilleure note sur les États-Unis et le Mexique.

du Mexique quatre grandes

Les plus grandes bases de fans de la Liga MX et probablement de toute l’Amérique du Nord ? Vérifier. Des histoires annoncées de longue date qui pourraient donner un coup de pouce à la Coupe des Ligues ? Vérifier. Argenterie ou progrès réalisés dans ce tournoi de la Coupe des ligues ? Eh bien, à ce sujet…

Les «quatre grands» traditionnels mexicains de l’Amérique, Chivas, Cruz Azul et Pumas voudront probablement passer rapidement de leurs performances estivales. Avec une chance de montrer aux clubs MLS et aux nouvelles puissances de la Liga MX comme Monterrey et Tigres qu’ils pouvaient prospérer dans une compétition internationale, les quatre équipes n’ont finalement pas répondu à leurs propres attentes.

Pour Chivas, qui est entré en Coupe des Ligues avec un début de saison prometteur 3W-0D-0L pour la Liga MX, les géants de Guadalajara se sont effondrés avec deux défaites consécutives et une sortie en phase de groupes. Les choses ne se sont que légèrement améliorées pour les Pumas et Cruz Azul, qui ont tous deux été rapidement éliminés en huitièmes de finale. FC Charlotte.

Le Club America est allé plus loin dans les huitièmes de finale, mais pour une équipe et une organisation qui se targuent d’être des prétendants au titre constants, tout ce qui n’est pas une dernière apparition est un échec. Bien sûr, une partie de leur sortie était due à une reprise controversée d’une séance de tirs au but qui avait initialement joué en leur faveur, mais ils n’ont qu’eux-mêmes à blâmer pour s’être mis dans cette position pour commencer.

Austin FC et le LA Galaxy

Les équipes pourraient être pardonnées d’avoir été éliminées en phase de groupes. Avec les innombrables variables entrant en jeu pour un tournoi qui a été étendu à tous les clubs de Liga MX et MLS pour la première fois, ce n’était pas une surprise de voir le résultat bouleversé ou choquant occasionnel.

Mais lorsque vous terminez dernier de votre groupe avec zéro point, et aussi avec l’avantage supplémentaire d’accueillir tous vos matches de phase de groupes, c’est une conversation différente. Austin et le Galaxy étaient les deux équipes à le faire cet été.

Le LA Galaxy de Riqui Puig a été jugé inutile lors de ses deux matches de phase de groupes disputés devant son public. Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

Alors que le Galaxy a implosé de manière spectaculaire après avoir marqué un but contre son camp tardif et autorisé un vainqueur du temps additionnel de Vancouver qui a mis fin à la phase de groupes du club californien, Austin a été embarrassé deux fois de suite à domicile lors de défaites contre les vairons de la Liga MX Mazatlan et FC Juarez.

« C’est décevant, c’est vraiment décevant, il n’y a pas d’autre moyen de le dire », a déclaré Ethan Finlay d’Austin après l’élimination de son équipe. « Nous devions gagner un match sur deux. »

Des clubs fatigués et hors de forme reviennent aux saisons régulières

Avec le retour de la Liga MX et de la MLS en saison régulière ce week-end (pour les clubs non impliqués dans les matchs de la finale ou de la troisième place), le temps nous dira à qui la Coupe des Ligues fera le plus mal : les équipes qui ont été éliminées tôt, mais qui ont ensuite eu plus de temps des breaks, ou des équipes plus rythmées mais avec plus de kilométrage dans les jambes.

Pour les équipes en difficulté dans les deux ligues telles que les Colorado Rapids, Toronto, le Galaxy, Puebla et Necaxa, il est difficile d’imaginer que de mauvaises performances cet été donneront un coup de pouce au retour au jeu de la saison régulière. À l’autre extrémité du spectre, il sera également intéressant de voir ce que les sorties de la phase de groupes signifient pour les leaders de la ligue Liga MX Chivas et les leaders de la Conférence Ouest St. Louis City SC.

A noter également Monterrey et Philadelphie, qui seront tous les deux dégoûtés de ne pas se battre pour l’argenterie samedi. Bien que l’Union ait encore une place en Coupe des champions de la CONCACAF à gagner pour le troisième, les minutes et les efforts supplémentaires en Coupe des ligues pourraient-ils nuire à leur parcours en saison régulière ? Les déplacements constants de Monterrey et les blessures subies lors de la compétition feront-ils baisser le moral lors de la prochaine saison d’Apertura?