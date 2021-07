vainqueur du Derby irlandais, Hurricane, prêt pour la candidature au Grand Prix de Paris | Nouvelles de course

Charlie Appleby est convaincu que l’ouragan Lane donnera un compte rendu audacieux dans sa tentative de poursuivre son dernier triomphe du derby irlandais lors du Grand Prix de Paris à ParisLongchamp mercredi.

L’ouragan Lane s’est levé à l’ombre du poteau pour priver Lone Eagle et passer sa journée au soleil après avoir terminé troisième de son coéquipier Adayar dans le Cazoo Derby à Epsom.

La fonctionnalité du jour de la Bastille n’était pas à l’origine à l’ordre du jour du poulain Frankel, mais il a si bien réussi sa course au Curragh que l’entraîneur de Newmarket a décidé de le compléter après que le poulain appartenant à Godolphin ait satisfait les connexions lors d’un entraînement samedi.

« L’ouragan Lane se dirige vers Paris dans le bon ordre. Nous nous attendions à ce qu’il ait besoin de temps après ce qui semblait être une course difficile dans le derby irlandais, mais il nous a surpris de voir à quel point il s’en est bien sorti », a déclaré Appleby à www.godolphin.com.

« Il a bien travaillé ce week-end et nous avons choisi d’emprunter cette voie car il y a beaucoup de temps d’ici la Saint-Léger.

« Cela semble une bonne opportunité de gagner, espérons-le, un autre Groupe 1 sur un mile et demi et il semble être celui à battre. »

L’autre raider britannique, l’Alenquer entraîné par William Haggas, a également été complété.

Il a battu Adayar lors du bet365 Classic Trial à Sandown en avril, puis a remporté les King Edward VII Stakes à Royal Ascot lors de son seul départ ultérieur.

« J’étais très content de lui à Ascot. Il a fait une bonne course. Je suis très content de lui », a déclaré Haggas.

James Doyle prend le volant en tant que partenaire régulier Tom Marquand n’est pas autorisé car il n’a eu qu’un seul vaccin contre le coronavirus.

Doyle ne s’est pas assis sur Alenquer, mais cela n’inquiète pas Haggas.

« Il n’a pas besoin de s’asseoir sur lui. C’est un bon cavalier », a-t-il déclaré.

La troisième entrée supplémentaire à tenter sa chance est Northern Ruler, entraînée en Allemagne par Andreas Wohler.

Aidan O’Brien a Sir Lamorak, The Mediterranean et Wordsworth comme entraîneur irlandais qui cherche à remporter la course pour une quatrième année consécutive et une sixième en tout.

Du contingent à domicile, l’entraîneur Jean-Claude Rouget s’attend à ce que ses deux coureurs, Saiydabad et Cheshire Academy, améliorent leurs parcours dans le Prix du Jockey Club.

Ils ont terminé respectivement quatrième et cinquième derrière la basilique Saint-Marc formée par O’Brien.

« Saiydabad a fait un bon parcours au Jockey Club, même s’il met toujours un peu de temps à démarrer. Tout s’est ouvert pour lui sur le rail et il a terminé la course très fort.

« Avec la Cheshire Academy, le tirage au sort était contre lui. Nous ne devons pas oublier qu’il a eu un petit problème pendant quelques jours dans les semaines qui ont précédé la course et a raté un galop. Avec tous ces facteurs inclus, sa cinquième place était très bien.

« Je pense que les deux chevaux sont indifférents en termes de conditions de terrain, ils seront tous les deux adaptés par l’augmentation du parcours. Les deux ont eu une bonne préparation avant la course et je pense qu’ils ont de très bonnes chances. »