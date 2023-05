Vainqueur du championnat PGA 2003, classement, scénarios et plus encore à Oak Hill

Retour sur le vainqueur du championnat PGA 2003, le classement et plus encore avec les histoires de la deuxième PGA au Oak Hill Country Club.

Le championnat PGA se tiendra à l’historique Oak Hill Country Club pour la quatrième fois dans l’histoire de l’événement en 2023. Après une refonte et une rénovation complètes du parcours classique de Donald Ross, il devrait être très différent des précédents championnats majeurs que nous ‘ai vu sur place.

Bien qu’il s’agisse du quatrième voyage à Oak Hill pour le championnat PGA, c’est la troisième fois en 21 ans que la PGA of America organise son événement phare à Rochester, NY, l’organisant auparavant sur ce parcours pour les tournois du championnat PGA 2003 et 2013. .

Ce tournoi de 2003, en particulier, est cependant à retenir. Cela a abouti à l’une des plus grandes victoires des outsiders de l’histoire du golf. Jetons donc un coup d’œil au vainqueur du championnat PGA 2003, au classement et aux scénarios de la semaine pour nous aider à apprendre tout ce que nous pouvons pour 2023.

Vainqueur du championnat PGA 2003 : Qui a gagné à Oak Hill ?

Shaun Micheel a été le vainqueur du championnat PGA 2003, la deuxième fois que le site avait été joué à Oak Hill, et l’un des grands champions les plus improbables de l’histoire du golf. Âgé de 34 ans à l’époque, il a choqué le monde avec sa victoire en entrant comme outsider 250-1 selon les parieurs, mettant en contexte à quel point la victoire était étonnante pour lui.

Chose intéressante, Micheel a été un vainqueur si choquant parce qu’il ne s’est en grande partie rapproché d’aucune autre majeure, ne terminant jamais dans le Top 20 au Masters, à l’Open Championship ou à l’US Open, et n’a pas non plus terminé mieux que T24 dans aucune autre PGA. De plus, sa victoire à Oak Hill était sa seule victoire en carrière sur le PGA Tour, bien qu’il ait remporté des victoires sur le Asian Tour et le Nike Tour à la fin des années 1990.

Avec le retour à Oak Hill pour la deuxième fois, Micheel fait partie du groupe d’ouverture sur le premier tee pour le championnat PGA 2023.

Classement du championnat PGA 2003

Voici un aperçu de la façon dont le classement s’est déroulé à Oak Hill pour le championnat PGA 2003 lorsqu’il a été joué ici.

1. Shaun Michel -4

2. Chad Campbell -2

3. Tim Clark -1

4. Alex Cejka E

T5. Ernie Els +2

T5. Jay Haas +2

T7. Fred Funk +4

T7. Loren Roberts +4

T7. Mike Weir +4

T10. Billy Andrade +5

T10. Charles Howell III +5

T10. Kenny Perry +5

T10. Nicolas Fasth +5

T14. Robert Gamez +6

T14. Tim Herron +6

T14. Scott McCarron +6

T14. Rod Pampling +6

T18. Carlos Franco +7

T18. Jim Furyk +7

T18. Toshi Izawa +7

T18. Rocco Médiate +7

T18. Kévin Sutherland +7

Les conditions difficiles de cette semaine ont conduit certains des plus grands noms du domaine à s’estomper au cours du week-end, même s’ils ont réussi la coupe. Tiger Woods a tiré +12 pour la semaine et +3 dans les deux manches du week-end, Phil Mickelson était +7 pour le week-end pour tomber à T23, et Vijay Singh quant à lui était +9 dimanche seulement pour tomber à T34.

Scénarios majeurs du championnat PGA 2003

Tiger ayant remporté le Masters et l’US Open consécutivement en 2002, son meilleur résultat dans un tournoi majeur entrant dans le championnat PGA en 2003 était un T4 le mois précédent au British Open. En tant que tel, beaucoup d’yeux étaient sur lui pour faire du bruit. Jim Furyk était chaud à l’époque après sa victoire à l’US Open plus tôt dans l’année, tandis que Mike Weir était le vainqueur à Augusta et Ben Curtis stupéfait à l’Open Championship.

Le premier tour d’action à Oak Hill a vu Phil Mickelson, qui n’avait toujours pas remporté de majeur à 33 ans, sauter à égalité pour la tête avec Rod Pampling avec un tour de 4 sous. Cependant, Billy Andrade n’était qu’à un coup du rythme avec Lee Janzen et Mike Weir à deux coups derrière. Ce premier tour de jeudi a également été interrompu par des pannes généralisées dans le nord-est, mais cela n’a pas ralenti Lefty pour commencer le tournoi.

C’est l’éventuel champion Shaun Micheel, qui était à trois coups de la tête après avoir tiré -1 au premier tour, qui a sauté devant un jour où presque tout le monde a eu du mal, tirant un 2-moins de 68 pour prendre une avance de deux coups. Andrade et Weir. C’est Mickelson qui s’est évanoui le plus durement, tirant 5 fois pour que le tour tombe à T5 et quatre coups de retard.

Micheel a poursuivi son jeu solide, tirant un autre tour de 69 1 sous, mais Chad Campbell a lancé l’un des tours du tournoi avec un 5 sous 65 pour l’égaler avec Micheel au sommet, trois coups d’avance sur Weir (-1) et quatre sans faute de Tim Clark (E).

Le jeu égal de Micheel – littéralement alors qu’il tirait un 70 dimanche – s’est avéré être la différence dans un championnat PGA qui présentait une immense volatilité. Alors que Campbell a lutté un peu plus pour suivre son tour bas, il a tiré 2-over pour la journée tandis que Micheel a tiré la normale, lui donnant la première et la seule victoire majeure du championnat de sa carrière.

Pour en savoir plus sur le PGA Tour, le LIV Golf, le PGA Championship et plus encore, assurez-vous de suivre FanSided et restez à l’écoute de notre hub de golf pour toutes les dernières nouvelles et résultats.