Vainqueur du Ballon d’Or déjà certain – Marca

L’attaquant français Karim Benzema est sur le point de remporter pour la première fois la plus haute distinction individuelle du football

Karim Benzema est dans une course à un cheval pour le Ballon d’Or et devrait recevoir la prestigieuse distinction à Paris lundi, selon le média espagnol Marca.

L’attaquant français devrait mettre fin à 14 ans d’attente pour recevoir la plus haute distinction individuelle du football au Théâtre du Châtelet, où se tient le gala du Ballon d’Or.

“Vous serez le meilleur au monde et l’endroit pour y parvenir est le Real Madrid”, Marca dit que le joueur de 34 ans a été informé lors de sa signature pour Los Blancos du club d’enfance de Lyon en 2009, ajoutant que cet argument “devient une réalité aujourd’hui.”

Le quotidien madrilène affirme qu’il y a “beaucoup, très beaucoup, qui croient que le joueur du Real Madrid sera le vainqueur du Ballon d’Or” et qu’en France “Ils sont convaincus que Benzema doit gagner.”

Benzema se rendra à Paris dans le cadre d’une délégation madrilène qui comprend les autres nominés Luka Modric, Thibaut Courtois, Vinicius Jr et Antonio Rudiger.

Pourtant, Marca déclare que Benzema est le “seul candidat” en lice pour la distinction décernée par le magazine France Football et un panel de journalistes, qui ont choisi le joueur qu’ils pensaient avoir le mieux performé en 2021-2022.

Sur Twitter, l’expert du marché des transferts Fabrizio Romano affirme que Benzema signera une prolongation de contrat jusqu’en juin 2024 avec Madrid après avoir réalisé son exploit.

Karim Benzema, l’homme du jour. Vainqueur du Ballon d’Or plus tard ce soir après une année incroyable… et très bientôt il sera temps d’annoncer son nouveau contrat avec le Real Madrid. ⚪️⭐️ #Benzema Le nouveau contrat sera valable pour une saison de plus, juin 2024. Ce n’est qu’une question de temps. pic.twitter.com/mfFyePT5pp — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 17 octobre 2022

Benzema a renvoyé son club vers un doublé en Liga et en Ligue des champions la saison dernière, et a joué un rôle central dans la course masculine de Carlo Ancelotti à la finale à Paris contre Liverpool et une 14e Coupe d’Europe record.

Il a réussi des tours du chapeau lors de ses retours contre le PSG et Chelsea lors de la phase à élimination directe et a été le meilleur buteur de la compétition sur le point de la remporter pour la cinquième fois.

Ses 15 buts étaient meilleurs que les 13 marqués par le seul autre homme considéré comme sa compétition pour le Ballon d’Or à Robert Lewandowski.

La semaine dernière, Lewandowski a abandonné la course en plaisantant au diffuseur espagnol Movistar qui “S’ils ne l’annulent pas, il va probablement gagner ce Ballon d’Or” de Benzema.

Le Polonais, qui joue maintenant pour le FC Barcelone, mène actuellement Benzema au classement Pichichi du meilleur buteur de la Liga avec neuf buts contre quatre pour le Français.

Mais un autre facteur important dans la prétention de Benzema au Ballon d’Or cette année est le fait que ses 27 buts étaient loin devant les 17 marqués par son coéquipier Vinicius Jr, Iago Aspas du Celta Vigo et Raul de Tomas de l’Espanyol dans l’élite espagnole la saison dernière. .

Marca note que Benzema deviendra le cinquième Français à remporter le Ballon d’Or après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin et son idole et compatriote icône du Real Madrid Zinedine Zidane.

Benzema sera le premier de son pays natal à remporter le prix depuis Zidane en 1998 après le premier triomphe des Bleus en Coupe du monde, et il ne sera que le deuxième homme non nommé Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo à le décrocher depuis Kaka en 2007.

Son coéquipier madrilène Modric a temporairement brisé la domination de Messi et Ronaldo en 2018, mais Messi est hors course pour récupérer le Ballon d’Or cette année après une première saison peu flatteuse au Paris Saint Germain qui l’a vu échouer dans la liste des 30 finalistes.

Messi a cependant entamé son deuxième mandat avec les géants de la Ligue 1 sous une forme fulgurante et peut potentiellement détrôner Benzema s’il remporte enfin la Coupe du monde avec l’Argentine en décembre ou aide le PSG à remporter une première couronne en Ligue des champions.

Benzema se rendra également au Qatar 2022 dans le cadre de l’équipe de Didier Deschamps et a été soutenu par son manager pour le Ballon d’Or.

“Évidemment, ce serait une très, très belle récompense. Je serais très heureux pour lui s’il pouvait recevoir le Ballon d’Or”, Deschamps a déclaré à Téléfoot.

“Il le mérite. Grâce à tout ce qu’il a accompli durant la saison avec ses performances et les titres avec son club. Et avec nous aussi parce qu’il nous a aidés à gagner la Ligue des Nations », Deschamps ajouté.