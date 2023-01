Vainqueur des Gaurav Rawat Nets, Delhi se qualifie pour la phase finale

Le but de Gaurav Rawat a permis à Delhi d’accéder au dernier tour du 76e championnat national de football masculin senior pour le trophée Santosh. L’hôte Delhi a battu le Karnataka 1-0 dans un match à faire ou à mourir joué au stade Dr. Ambedkar pour dominer le groupe 1. D’autre part, Tripura a goûté à la victoire en battant le Ladakh 2-1 tandis que le Gujarat a battu l’Uttarakhand 3-1 au stade Jawaharlal Nehru.

Les hôtes ont dominé le match à sens unique au stade Dr Ambedkar, mais les brillants arrêts du gardien du Karnataka Satyajit Bordoloi ont fait attendre longtemps Delhi pour le but décisif. L’impasse a été brisée à la 77e minute lorsque Gaurav Rawat a marqué le seul but du match d’un coup de pied droit rapide sur une attaque bien coordonnée entre Jaideep et Ajay Rawat.

Le Karnataka a créé des attaques à quelques reprises, mais la défense de Delhi a réalisé une solide performance pour leur refuser la liberté.

Avec la victoire de samedi, Delhi a dominé le tableau du groupe 1 et s’est qualifiée directement pour le tour final. L’hôte a 13 points en cinq matches avec quatre victoires et un match nul. Karnataka, qui a marqué quatre victoires, a glissé à la deuxième place après la première défaite. Mais le Karnataka a toutes les chances de se qualifier pour le tour final puisqu’il compte 12 points en cinq matches avec quatre victoires et une défaite. Le Gujarat a conservé sa troisième position avec sa troisième victoire.

Il a neuf points en cinq matchs avec trois victoires et deux défaites. Dans le même temps, après la défaite d’aujourd’hui, Uttarakhand reste à la quatrième position du tableau. Uttarakhand a quatre points en cinq matches avec une victoire, un match nul et trois défaites. Tripura a terminé cinquième avec quatre points en cinq matches avec une victoire, un match nul et trois défaites. L’équipe de nouveaux venus du Ladakh a terminé en sixième position. Ils ont marqué un point sur un match nul et quatre défaites lors de leurs cinq matches disputés.

En revanche, lors du deuxième match de la journée disputé au stade Jawaharlal Nehru, il y a eu un duel entre Tripura et Ladakh, les deux équipes retardataires du groupe 1. Dans ce match secondaire, Tripura a battu le Ladakh 2-1 et a goûté sa première victoire. Joykishan Gashi a marqué le premier but de Tripura à la 36e minute. Chinaba Tharchin a converti le penalty à la 87e minute pour donner au Ladakh un match nul 1-1. Mais Subhanil Ghosh a marqué un penalty à la minute 90 + 3 pour donner la victoire à Tripura.

Lors du dernier match de la journée, le Gujarat a battu l’Uttarakhand 3-1. Moinuddin a marqué deux buts aux 79e et 85e minutes tandis que Dharmesh Parmar a marqué le premier but à la 34e minute dans la victoire du Gujarat. Anuj Rawat a marqué le but de consolation pour Uttarakhand à la 70e minute.

