vainqueur de la Breeders’ Cup Golden Pal en grande forme avant le test de Nunthorpe à York | Nouvelles de course

Wesley Ward rapporte que le sprinter vedette Golden Pal tire à plein régime avant une inclinaison prévue aux Nunthorpe Stakes à York.

Le vainqueur de la Breeders’ Cup Juvenile Turf Sprint de la saison dernière a fait un retour spectaculaire à l’action dans les Grade Three Quick Call Stakes à Saratoga le mois dernier et Ward a maintenant donné le feu vert pour un voyage au Knavesmire, avec Frankie Dettori en ligne pour le tour.

Il a déclaré: « Il a eu une brise incroyable samedi à Arlington Park et nous nous dirigeons vers le Nunthorpe.

« Juste après sa dernière course, nous ne savions vraiment pas dans quelle direction nous allions. Il y avait la possibilité d’attendre quelques semaines de plus pour le Flying Five (au Curragh), mais il va très bien et il doit partir le 13 août .

« J’ai eu une conversation avec Paul Shanahan (de Coolmore) et il a eu une conversation avec M. Magnier, M. Smith et M. Tabor (propriétaires). Le Nunthorpe est une sorte de course d’étalons et a beaucoup de poids en ce moment de année.

« Il a un vol direct d’Indianapolis à Stansted, puis nous partirons.

« Frankie va rouler et nous sommes excités. »

La tâche de Golden Pal à York a, du moins sur le papier, été facilitée par la retraite du double héros de Nunthorpe Battaash, un cheval pour lequel Ward admet qu’il est plein d’admiration.

Il a ajouté : « C’est toujours dommage de courir à chaque fois qu’un grand vieux guerrier comme celui-là est à la retraite.

« J’ai certainement été un grand fan de lui et je l’ai observé pendant toutes ces années. Il a beaucoup d’adeptes, donc chaque fois que le rideau est baissé, ce n’est jamais bon pour la course.

« Je ne voudrais pas l’affronter quand il crache du feu, c’est sûr ! »