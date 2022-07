Vainqueur de Khatron Ke Khiladi 12 : Rubina Dilaik OUT de la course pour soulever le trophée ; CE concurrent masculin pour gagner le spectacle de Rohit Shetty ?

Khatron Ke Khiladi 12 hébergé par Rohit Shetty attire beaucoup l’attention. Cette fois, certains des plus grands noms de l’industrie de la télévision ont participé à l’émission de téléréalité basée sur les cascades. Les noms incluent Jannat Zubair, Rubina Dilaik, Shivangi Joshi, Faisal Shaikh, Pratik Sehajpal, Tushar Kalia, Chetna Pandey, Sriti Jha, Mohit Malik et d’autres. Maintenant, tout le monde attend désespérément de voir qui sera le gagnant de l’émission. Les rumeurs disaient que Rubina Dilaik avait remporté la saison mais cela ne semble pas être le cas.

Qui est le vainqueur de Khatron Ke Khiladi 12 ?

Si l’on en croit les dernières mises à jour, Rubina Dilaik et Jannat Zubair, qui figuraient dans le top cinq, ont été éliminées. Cela signifie que les trois premiers sont tous des candidats masculins. Faisal Shaikh, Tushar Kalia et Mohit Malik feraient partie des trois premiers. Et des rumeurs se font entendre selon lesquelles c’est TikTok et la star des médias sociaux Faisal Shaikh qui a remporté la 12e saison de Khatron Ke Khiladi. Il n’y a aucune confirmation à ce sujet, car ce ne sont que des spéculations.

Reste à savoir si ces spéculations sont vraies ou non. Auparavant, on supposait que Rubina Dilaik avait remporté l’émission. Il se trouve qu’Abhinav Shukla est venu recevoir Rubina Dilaik à l’aéroport. Alors que les paps faisaient clic-clic, il a levé sa main et a déclaré qu’elle avait gagné et a ensuite ajouté le cœur de tout le monde. D’autres concurrents comme Jannat, Rajiv Adatia, Nishant Bhatt et d’autres ont également été repérés à l’aéroport à leur retour du Cap. Regardez la vidéo ci-dessous :

Vainqueur de Khatron Ke Khiladi 11

La saison dernière, c’est Arjun Bijlani qui avait soulevé le trophée de la téléréalité basée sur les cascades. Reste maintenant à savoir si le girl power l’emportera cette saison ou non. Attendons et regardons.