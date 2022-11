Vainqueur de Jhalak Dikhhla Jaa 10 : la star d’Imlie, Gashmeer Mahajani, entre en finale ; est-ce l’indice sur qui soulèvera le trophée?

Jhalak Dikhhla Jaa 10 est l’une des émissions de téléréalité les plus populaires à la télévision qui en est actuellement à sa dernière étape. Eh bien, l’émission de téléréalité se dirige vers sa finale et les fans ne peuvent pas rester calmes maintenant. Les concurrents se battent dur et ne négligent aucun effort pour remporter le trophée. Eh bien, au milieu de tout le chaos, les juges ont pris une grande décision dans l’émission. L’acteur d’Imlie Gashmeer Mahajani a obtenu une entrée directe dans la finale. Oui, tu l’as bien lu!

Les fans de Gashmeer sont sur un nuage ces jours-ci alors que le beau gosse a obtenu une entrée directe dans la finale par des juges tels que Madhuri Dixit, Karan Johar et Nora Fatehi. Gashmeer est l’un des concurrents les plus forts du spectacle qui a constamment gagné les cœurs avec ses performances de danse spectaculaires. Il a laissé les juges et ses fans impressionnés par ses mouvements de danse meurtriers. Eh bien, il semble que le travail acharné de Gashmeer ait finalement porté ses fruits.

Les fans de Gashmeer l’ont déjà désigné comme le vainqueur de l’émission. Outre Gashmeer, Rubina Dilaik, Nia Sharma, Niti Taylor, Nishant Bhatt, Sriti Jha et Gunjan Sinha sont en demi-finale. Qui pensez-vous, va gagner le spectacle?