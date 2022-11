Vainqueur de Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Gunjan Sinha réagit aux fan clubs des stars de la télévision qui racontent sa victoire ; dit, ‘Hum log méritant hain’ [Exclusive]

Jhalak Dikhhla Jaa 10 a trouvé son vainqueur en Gunjan Sinha. La jeune danseuse d’Assam a déjà été vue dans l’émission Dance Deewane. Elle a fait équipe avec Tejas pour le spectacle. Gunjan Sinha a été entraîné par Sagar Bora et Rahul Shetty pour l’émission de télé-réalité de danse. Dans un chat EXCLUSIF, elle a déclaré que toute l’équipe travaillait très dur. Nous donnant un aperçu, Gunjan Sinha a déclaré que les Tejas et elle avaient subi des blessures mais avaient continué. Elle nous a dit : “Je me suis blessée à la jambe et à la cuisse. De plus, j’ai eu un gros rhume et de la toux. Mon partenaire Tejas souffre également de douleurs à l’épaule et au dos. Mais cela ne nous a pas empêchés de nous entraîner dur pour cette finale.”

La victoire de Gunjan Sinha s’est accompagnée d’un contrecoup. Beaucoup pensent que Jhalak Dikhhla Jaa 10 parle du voyage d’une non-danseuse, donc sa victoire n’a pas le bon sens. Après tout, Gunjan Sinha est un danseur accompli. En fait, les fans de célébrités comme Rubina Dilaik se plaignent que les votes n’ont pas été pris en compte. Le petit Gunjan Sinha n’est manifestement pas au courant de ce bruit extérieur. Elle nous a dit : « Nous sommes heureux que notre travail acharné ait porté ses fruits. Hum log deserving hain (Nous méritons) », a-t-elle déclaré.

La jeune femme a déclaré que Tejas et elle se concentraient uniquement sur l’amélioration de leurs propres performances et ne se souciaient pas des autres. La jeune danseuse a déclaré qu’elle trouvait l’icône pop décédée Michael Jackson la meilleure au monde. Elle est également une grande fan de Madhuri Dixit. Cette année, Jhalak Dikhhla Jaa 10 avait un line-up étoilé. Niti Taylor, Rubina Dilaik, M. Faisu, Gashmeer Mahajani, Nia Sharma, Amruta Khanvilkar, Paras Kalnawat, Sriti Jha, Shilpa Shinde signifiaient que l’émission avait un immense engagement sur les réseaux sociaux.